الجفاف يضرب ثاني كبرى بحيرات ملاوي

الشارقة 24 – أ ف ب:

قبل أربعة أشهر فقط، كان ميناء كاتشولو الصغير على ضفاف بحيرة تشلوة في جنوب ملاوي يعج بالصيادين، لكنه فرغ جزئياً شأنه في ذلك شأن البحيرة التي دفعت ثمناً باهظاً جراء موجات جفاف متكررة.

وترسو حالياً مئات قوارب الصيادين في الموقع الجاف والقاحل، فيما تحلق طيور كاسرة في محيط البحيرة الواقعة على بعد ثلاثين كيلومتراً في شرق مدينة زومبا العاصمة السابقة لملاوي، في منطقة تؤوي مئتي جنس من الطيور.

ويوضح القروي جوليوس نخاتا أن بعض الصيادين غادروا إلى بحيرة ملاوي، على بعد مئة كيلومتر إلى الشمال، فيما بدأ آخرون العمل موقتاً في زراعة الأرز.

وتتميز تشلوة وهي ثاني كبرى بحيرات البلاد بعد بحيرة ملاوي، بدرجة ملوحتها الكبيرة وقلة عمقها، وهي تتأثر بشدة بالتقلبات المناخية مع تبدل الفصول.

ويوضح الأستاذ المتخصص في البيئة سوستن شيوتا الذي يجري دراسات بشأن البحيرة منذ 27 عاما أن هذه البحيرة جفت تماماً مرات عدة خلال القرن الفائت، بوتيرة محددة في كل عشرين إلى خمسة وعشرين عاماً بحسب المراجع المكتوبة المتوافرة.

وسجلت آخر موجة جفاف طاولت هذه البحيرة في العام 1991.

ويلفت شيوتا إلى أن "وتيرة موجات الجفاف ازدادت منذ التسعينات، بسبب التغير المناخي، مشيراً إلى أن البحيرة فقدت 60 % من كميات المياه التي كانت تحويها سابقاً.