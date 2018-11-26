معرض "النار والحرب" يسلط الضوء على قطع أثرية من اليشم والفيروز بمكسيكو

الشارقة 24 – رويترز:

يسلط معرض جديد في أطلال معبد تمبلو مايور الضوء على قطع أثرية ومجوهرات مصنوعة من أحجار كريمة تعود إلى الحضارات القديمة في المكسيك.

أحجار النار والحرب هذا عنوان معرض جديد يقام حاليا في المعبد بالعاصمة مكسيكو، حيث يكشف الستار على قطع أثرية ومجوهرات مصنوعة من أحجار اليشم والفيروز الكريمة تعود للحضارات القديمة.

القطع التي لا تقدر بثمن اكتشفت في مواقع متعددة تعود جميعها إلى ما قبل حقبة الغزو الإسباني للمكسيك، وتحديداً حضارات المكسيكاس، والأزتيك القديمة، والمدن التاريخية مثل تلاكوبان، وتيكسوكو.

وتعطي تلك المجوهرات لمحة عن المعتقدات الدينية في المكسيك القديمة، إذ يعتقد أن بعض هذه القطع عبارة عن قرابين وتماثيل تصور الآلهة، التي كانت تعبد في ذلك الوقت.

يوضح منظم المعرض إميليانو ميلجار بأن الفيروز يقترن في الحضارات القديمة بالنار لذلك كان مرتبطاً بإله النار، كما استخدم حكام عصر الميكسيكا الفيروز في مجوهراتهم وأدوات الزينة الخاصة بهم، فيما ارتبط اليشم وغيره من الأحجار الخضراء بالمطر والماء والخصوبة.

كما يؤكد الخبراء بأنّ أحجار اليشم والفيروز تدل على علو المرتبة، ولذلك كان النبلاء في المكسيك القديمة يستخدمونها في مجوهراتهم وحليهم، كما كانت مكوناً تقليديا في مجسمات رمزية اعتاد المكسيكيون القدماء استخدامها في الطقوس الدينية.