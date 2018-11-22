"جزيرة الفصح" تطالب بريطانيا بإعادة تمثالها المسروق منذ 150 عاماً

الشارقة 24 – أ ف ب:

زارت بعثة من جزيرة الفصح، الثلاثاء متحف "بريتش ميوزيم" في لندن، لمطالبة هذه المؤسسة العريقة، بإعادة تمثال صخري ضخم استحوذ عليه البريطانيون في 1868.

وجزيرة الفصح، أو جزيرة القيامة، هي جزيرة بركانية تقع في المحيط الهادي الجنوبي، وهي جزء من تشيلي، وتبعد نحو 3600 كيلومتر عن غرب تشيلي.

وتضم الجزيرة المنعزلة، مئات التماثيل الغريبة المتشابهة، وهي عبارة عن نموذجٍ بشري محدد، وتم صنع هذه التماثيل من الرماد البركاني بعد كبسه وضغطه ثم صقله وتسويته ويبلغ وزن كل تمثال 50 طناً وطوله 32 متراً.