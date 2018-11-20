ناهبو الكنوز البحرية يذرعون مياه ألبانيا وغنائم حطام السفن بالمليارات

الشارقة 24 – أ ف ب:

بات حطام سفن قابعة منذ قرون أحياناً في عمق مياه البحرين الأدرياتيكي والأيوني في ألبانيا، عرضة لمطامع ناهبي الكنوز البحرية.

ومنذ العام 2006 حددت جمعية "أر بي إم نوتيكال فاونديشن" الأميركية حطام نحو أربعين سفينة على طول الشواطئ الألبانية الممتدة لـ 450 كيلومتراً وهو تراث غير معروف كثيراً.

وقد غرقت في المنطقة الكثير من السفن منذ العصور القديمة، هي خصوصاً رومانية وربما فينيقية ويونانية و"إيليرية" تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد، فضلاً عن سفن حربية معاصرة.

وأكد نيريتان شيكا، عالم آثار، أن أغلبية الكنوز القابعة على عمق 20 إلى 30 متراً قد اختفت كلياً دون أن تترك أي أثر.

ويصعب جداً تقدير قيمة القطع الأثرية القديمة التي تم الاتجار بها في ألبانيا، لكن على الصعيد العالمي يبلغ رقم أعمالها أكثر من 3,5 مليارات يورو سنوياً بحسب تقديرات أرون تاره، وهو ألباني يترأس المجلس العلمي والتقني للتراث الثقافي في اليونسكو.