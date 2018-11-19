ويل سميث يحقق واحدة من أمنيات حياته في "ماراثون هافانا"

الشارقة 24 – رويترز:

أمنية جديدة من أمنيات الممثل الأميركي ويل سميث، تمكن أخيراً من تحقيقها الأحد، في هافانا بكوبا، وذلك بقطعه نصف مسافة ماراثون، يخترق شوارع العاصمة الكاريبية.

وبحسب المنظمين، شهد السباق مشاركة نحو 6 آلاف شخص في ماراثون هافانا، ومثل المشاركون من أميركا أكبر عدد من العدائين الأجانب في الفعالية.

وأعلن سميث أنه جاء إلى هافانا لتحقيق واحدة من أمنيات حياته، وأنه علم بالماراثون قبل ثلاثة أسابيع وجاء ليركض لمنتصف المسافة فيه، وتابع أنه يشعر بسعادة غامرة وأنه يحب كوبا.

أما كارلوس جاتورنو المدير العام للفعالية، فأكد أن مشاركة الأميركيين تمثل جسراً للتواصل ويداً ممتدة للتقارب بين البلدين.