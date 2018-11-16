الغناء الجماعي يساعد مرضى الرئة على التنفس بسهولة

الشارقة 24 – رويترز:

وصفت طبيبة مجرية نوعاً جديداً من العلاج البدني والروحاني لأمراض الرئة، وهو الغناء الجماعي علناً.

وقدمت فرقة "بريثنج فور ذا سول"، التي تأسست في الربيع الماضي، ثاني عروضها، الخميس، في قاعة الرقص بأحد فنادق بودابست.

ويقول أعضاء الفرقة، والكثير منهم مصاب بانسداد رئوي مزمن، وجاءوا من مستشفيات في أنحاء المجر، إن الغناء ساهم في تحسين جودة حياتهم.

وتذكر ماريا أراني"74 عاماً"، تعاني من الربو منذ 10 أعوام، أنها لم تكن تتخيل في حياتها أنه يمكنها الغناء، وأنه بعد الغناء لاحظت أنها تستطيع التنفس بسهولة.

ويعاني الكثير من مرضى الرئة من العزلة في حياتهم اليومية، ويساعدهم الغناء الجماعي على كسب أصدقاء جدد.

وتوصلت الدكتورة كاتالين فاردي لفكرة تشكيل الفرقة، بعدما علمت أن مرضى مماثلين في بلدان أخرى استفادوا من الغناء.

واختار قائد الأوركسترا جيورجي فيليب الأغاني لتظهر قدرات المرضى، ووصف الحفل الموسيقي بأنه يمثل تحدياً ضخماً لمن لم يغن من قبل على المسرح.

وأضاف: "اخترنا الأغاني لنمكن المرضى من أداء سطور أطول ونغمات أصعب، ويمكن أن يتطوروا عبر هذا النظام".