رئيس الوزراء الفرنسي يحيي ذكرى هجمات باريس

الشارقة 24 – رويترز:

قام رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، ورئيسة بلدية باريس آن ايدالجو، ورئيس بلدية لندن صادق خان، بتأبين 90 ضحية قتلوا في قاعة باتاكلان للحفلات في باريس، مع حلول الذكرى الثالثة للهجمات التي وقعت في نوفمبر 2015، وأودت بحياة 130 شخصاً.

ووقف فيليب وايدالجو دقيقة حداداً، وأنصتا بينما تليت أسماء الضحايا الذين سقطوا قبل أن يضعا إكليلاً من الزهور.

وشهدت قاعة باتاكلان سقوط العدد الأكبر من الضحايا، إذ اقتحمها ثلاثة مسلحين وفتحوا النار ببنادق كلاشنيكوف على الجماهير، خلال حفل لفرقة إيجلز أوف ديث ميتال لموسيقي الروك.

وخلال الهجوم، الذي استمر لأكثر من ساعتين، قتل المهاجمون بعض الضحايا، واحتجزوا آخرين رهائن، وانتهى الهجوم بعدما قُتل أحد المسلحين بالرصاص، وفجر الاثنان الآخران سترتيهما الناسفتين.