الشرطة الأسترالية تتهم امرأة بغرس الإبر بثمار الفراولة

الشارقة 24 – رويترز:

مثلت أسترالية تبلغ من العمر 50 عاماً أمام المحكمة الإثنين، بعد أن وجهت الشرطة لها اتهامات بإتلاف ثمار فراولة، بغرس إبر الحياكة فيها، وذلك في أزمة أثارت أحد أكبر الكوابيس الخاصة بأمن الغذاء في البلاد.

وأصيب قطاع إنتاج الفراولة في أستراليا، وحجمه 160 مليون دولار أسترالي، أو ما يعادل 116 مليون دولار، بصدمة شديدة في سبتمبر، بعد تلقي قرابة 200 شكوى بالعثور على إبر حياكة في ثمار فراولة وفواكه أخرى.

وسحب عدد من المتاجر الكبيرة الفاكهة من على الأرفف، إذ عزف المستهلكون عنها، مما اضطر بعض المزارعين للكف عن إنتاجها وسط تحذيرات من إفلاس واسع النطاق.

وأكدت الشرطة الأسترالية، أنها وجهت للمرأة سبعة اتهامات بالإتلاف، وهي أول اتهامات في هذه القضية.

والمتهمة موظفة سابقة في إحدى الشركات المتضررة، وتواجه حكماً بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، إذا أدينت وذلك بعد أن غلظت الحكومة الأسترالية المحافظة العقوبة، سعياً لاحتواء الأزمة.

وظهرت الأزمة في ولاية كوينزلاند وهي أكبر منطقة منتجة للفراولة في أستراليا، لذا فهي معرضة على وجه الخصوص، لتراجع مستدام في أداء السوق.

وأعلنت الحكومة أنها ستخصص مليون دولار أسترالي، لمساعدة المزارعين على عبور الأزمة خلال هذا الموسم.