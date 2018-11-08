"سي. إن. إن" بين كفتي السلطة الرابعة في قضية "ترامب" و"أكوستا"

الشارقة 24 - د ب أ:

أوقف البيت الأبيض، الأربعاء، أوراق اعتماد صحافي شبكة "سي. إن. إن"، الذي شارك في تلاسن ساخن مع الرئيس دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي.

وكان ترامب، قد نعت المراسل "جيم أكوستا" في المؤتمر الصحافي، بالبيت الأبيض، بأنه شخص فظ وفظيع.

وأكد "أكوستا" على موقع تويتر أن البيت الأبيض لا يسمح له بتغطية أخباره، بسبب سجاله مع الرئيس ترامب، الذي يستهدف شبكة "سي. إن. إن".

وأشار ترامب في ختام حديثه مع "أكوستا" بأن "سي. إن. إن" عدوة للشعب، عندما تنشر الكثير من الأخبار الكاذبة.

وجاء انتقاد الرئيس خلال تلاسن متوتر حول قافلة من مهاجري أميركا الوسطى، والتي وصفها ترامب بـ "الغزو".

وفي بيان، وصفت "سي. إن. إن" تصريحات الرئيس، بأنها غير متفقة مع القيم الأميركية، ودعمت "أكوستا"، وأفادت بذلك أن الصحافة الحرة حيوية للديمقراطية.

ووصفت جمعية مراسلي البيت الأبيض وقف أوراق اعتماد الصحافي بأنه خطوة ضعيفة وغير سديدة، وأنها تعارض بشدة قرار إدارة ترامب، بمعاقبة الصحافي "جيم أكوستا".