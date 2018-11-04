مزاد بنيويورك يعرض الكلمات الأصلية لأغنية "يور سونج" لإلتون جون

الشارقة 24:

تُعرض الكلمات الأصلية المكتوبة بخط اليد لأغنية إلتون جون الناجحة "يور سونج"، أي "أغنيتك" في مزاد بمدينة نيويورك، ومن المتوقع أن تباع بمئات الآلاف من الدولارات.

وكتب هذه الأغنية الرومانسية بيرني توبين الذي ظل يتعاون مع المغني البريطاني الشهير لفترة طويلة، وكانت أول أغنية تحقق نجاحاً ضخماً لإلتون جون عام 1970، وما زالت واحدة من بين أشهر أغانيه.

وظلت أغنية "يور سونج" أساسية في كل حفلات جون المباشرة، كما غناها أيضاً على مدى سنوات عدة مغنيين ابتداء من فرانك سيناترا وبيتولا كلارك إلى أل جارو وليدي جاجا.

وأفادت دار بونهامس للمزادات بأن كلمات الأغنية، المكتوبة بخط يد بيرني توبين وعليها توقيعه، هي "المسودة الأصلية والأولى والوحيدة" للأغنية.

وذكرت كاثرين ويليامسون رئيسة قسم التذكارات الترفيهية بالدار أن توبين كتب تلك الكلمات في غضون 10 إلى 15 دقيقة وسلمها لجون.

وأفاد جون خلال مقابلات في أوائل السبعينيات بأن تلحين كلمات الأغنية لم يستغرق منه سوى 10 دقائق فقط.

وستباع هذه المسودة في مزاد تقيمه ماكسين زوجة توبين الأولى في نيويورك في 19 نوفمبر.

وامتنعت دار بونهامس عن إعطاء تقدير دقيق، ولكنها قالت إنها تتوقع أن تُباع كلمات الأغنية بمبلغ مؤلف من 6 أرقام.

وأصبحت كلمات الأغاني لاسيما المكتوبة بخط اليد هدفا يسعى إليه هواة جمع التذكارات الموسيقية، وبيعت الكلمات الأصلية لأغنية "لايك إيه رولينج ستون" لبوب ديلان بمبلغ قياسي بلغ مليوني دولار خلال مزاد في نيويورك عام 2014.