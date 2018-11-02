الفيل "دامبو" يتحول إلى أخطبوط نادر قبالة ساحل كاليفورنيا

الشارقة 24 – رويترز:

رصد علماء أخطبوطاً نادراً يطلق عليه اسم "دامبو"، أثناء رحلة استكشافية في أعماق البحر، لغواصة مسيرة قبالة ساحل كاليفورنيا.

وكان علماء صندوق استكشاف المحيطات، وهو منظمة غير هادفة للربح، يستكشفون منطقة قريبة من بركان تحت الماء، عندما مر الأخطبوط الذي يبلغ طوله نحو 60 سنتيمتراً أمام كاميرا الغواصة نوتيلوس.

وسميت هذه الفصيلة بذلك الاسم، لأن لها زعانف ترفرف على جانبي رأس الأخطبوط، تشبه أذني الفيل "دامبو"، إحدى شخصيات ديزني الشهيرة.

ويطلق على هذا الكائن البحري أيضاً، اسم الأخطبوط المظلة، يقول موقع "تري أوف لايف بروجكت"، إنه يعيش عادة في قاع المحيط على عمق يتراوح بين نحو ثلاثة وأربعة كيلومترات.