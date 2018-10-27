بعمر 106 أعوام... فرنسي يعود لـ "ركوب الدراجات"

الشارقة 24 – رويترز:

على الرغم من إعلانه اعتزال رياضة ركوب الدراجات، استأنف الفرنسي روبير مارشان، البالغ من العمر 106 أعوام، التدريب في مضمار غير مكشوف للدراجات، بالقرب من باريس.

ويتدرب مارشان على أمل تحطيم رقمه القياسي السابق، الذي حققه في شهر يناير، من العام الماضي، عندما قطع مسافة تزيد عن 22.5 كيلومتر بقليل، في ساعة واحدة، وكان عمره حينها 105 أعوام.

وسيحاول مارشان إعادة الكرة الشهر المقبل، عندما يتم 107 أعوام.

وكان أطباء مارشان قد أكدوا أنه يتعين عليه اعتزال ركوب الدراجات، فتوازنه ليس بنفس القوة، كما تبدو على قلبه بعض علامات الضعف.

وقد ولد مارشان في نوفمبر عام 1911 في شمال فرنسا، وبدأ ركوب الدراجة عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، لكنه لم يأخذ هذه الرياضة على محمل الجد، إلا بعدما بلغ من العمر 67 عاماً.