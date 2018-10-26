حرفة "نفخ الزجاج" تصارع للبقاء في مدينة هرات الأفغانية

الشارقة 24 – أ ف ب:

يقلّب الحرفي الأفغاني المتخصص، غلام سخي، بمهارة وحرفية عالية، الزجاج الذائب في مشغله العتيق، لتحويله إلى مجموعة من الأواني والمزهريات بألوان زاهية، ويعد من آخر الحرفيين المتخصصين في نفخ الزجاج في أفغانستان.

ولا يخفي الرجل الخمسيني، استياءه الكبير إزاء الواردات الصينية بخسة الثمن، التي يحملها المسؤولية عن تراجع الطلب على إنتاجه.

وأكد صانع الزجاج أنه إذا لم يتغيّر الوضع بالنسبة لهذه الحرفة، فلن تنتقل إلى الأجيال المقبلة، وإذا استمرت الحرب، وغاب السياح وبقي الوضع المعيشي للأفغان على ما هو عليه، فسيزول الاهتمام بالحرفة.

وبعدما عاشت مشاغل نفخ الزجاج مراحل ازدهار في مدينة هرات في غرب أفغانستان، تدهورت هذه الحرفة بشدة بفعل عقود من الحرب والفقر والواردات الرخيصة، حتى أن مهنة نفخ الزجاج التي توارثتها أجيال من الأفغان، باتت مهددة بالاندثار.