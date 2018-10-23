أسرة اروين تستعيد نشاطها البيئي بلحظات مذهلة عبر الشاشة

الشارقة 24 – رويترز:

سارت أسرة "صائد التماسيح"، المكونة من زوجته تيري، وابنته بيندي، وابنه روبرت، على خطى اروين، بتقديم برنامج تلفزيوني جديد مختص بالبيئة "كريكي! ايتس ذا اروينز"، قائم على رعاية الحيوانات في حديقة يملكونها بأستراليا.

وتوفي اروين، الذي تابع مشاهدون من مختلف أرجاء العالم برامجه التلفزيونية، عام 2006 عندما اخترقت شوكة مسننة ضخمة لسمكة الرقيطة قلبه أثناء تصويره قبالة الحاجز المرجاني العظيم في شمال استراليا.

وذكرت بيندي اروين عن منظمة حماية البيئة التي تديرها الأسرة، في مقابلة مع رويترز، أن العائلة تتبع خطى الوالد وأن كل ما يقومون به اليوم في حديقة الحيوان بأستراليا هو بالتحديد ما بدأه قبل وفاته.

وأضافت بأن البرنامج يقدم لحظات مذهلة تعكس ما كان يقوم به اروين من إطعام التماسيح إلى مداعبة الكوالا، إذ ستقوم الأسرة بالشيء نفسه لضمان استمرار عمله، وصرح شقيقها روبرت اروين، بأن عائلته تقوم برحلات استكشاف خارج الحديقة.

ويبدأ عرض البرنامج يوم 28 أكتوبر على قناة "أنيمال بلانيت".