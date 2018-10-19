"نقابة جديدة" للدفاع عن حقوق عمال توصيل الطلبات في الأرجنتين

الشارقة 24 – رويترز:

اتحدت مجموعة من عمال توصيل الطلبات، الذين يعملون من خلال شركات توفر الخدمة عبر التطبيقات على الهواتف الذكية، في الأرجنتين، لتكوين نقابة عمالية جديدة، ستكون الأولى من نوعها في أميركا اللاتينية، التي تدعو إلى تقنين أوضاع هؤلاء السائقين.

ووفقاً للتقارير، يعمل أكثر من مئة ألف أرجنتيني، كسائقين لحساب عدد من شركات التطبيقات في البلاد، غير أنهم يصنفون "كمستقلين"، وبالتالي لا يحق لهم الحصول على حقوق معينة، بموجب القانون الذي يغطي إصابات العمل والرعاية الصحية، وخطط التقاعد.

ومع مرور الاقتصاد الأرجنتيني بأزمة، يتجه الشباب بشكل متزايد إلى شركات التطبيقات لكسب الرزق، لكن كثيرين يخشون من انتشار الاستغلال في ظل هذه الظروف.