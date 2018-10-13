"رمية الحظ" تختار رئيس بلدية قرية في البيرو

الشارقة 24 - أ ف ب:

انتُخب رئيس بلدية قرية معزولة في جبال الأنديس، في البيرو، باعتماد رمية الحظ "طرة-نقش"، بعدما تعادل مرشحان بنتيجة التصويت، على ما أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات.

وابتسم الحظ في تيبيلو بمنطقة إيكا "جنوب غرب"، لويلبرت إسترادا من حزب "الحركة الشعبية" الوسطي.

وأكد الفائز للصحافيين أن القرعة كانت لصالحه بفضل رمية الحظ، مشيراً إلى نيته العمل في سبيل الدفع قدماً بهذه القرية المنسية.

وتغلب إسترادا على قريبه خافيير غاييغوس، من الحركة الإقليمية للعمل من أجل الحداثة.

ونال كل من المرشحين مئة وصوتين، من أصل 347 صوتاً لمقترعين في الانتخابات البلدية، التي حصلت في السابع من الشهر الجاري، وتقاسم مرشحان آخران الأصوات المتبقية.

وحصلت هذه الانتخابات الغريبة على الملأ في مقر اللجنة الانتخابية الخاصة في منطقة إيكا، وقد أطلق العملة المعدنية، مفوض الشرطة في القرية.

وقد حدد سحب أول، هوية المرشح الذي سيُسند إليه، كل وجه من وجهي العملة المعدنية.