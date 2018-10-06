بنغلادش تسعى لإعادة تنشيط صناعة الحرير

الشارقة 24 – أ ف ب:

تحاول بنغلادش أن تعيد تنشيط قطاع الحرير القديم جداً، بعدما ترنّح في السنوات الأخيرة، تحت ضربات المنافسة الصينية.

وفي منطقة راجشاهي شمال غرب بنغلادش، كانت هذه الصناعة مزدهرة لوقت طويل، مستفيدة من تربية دود القزّ.

لكن عدد المربين انحسر اليوم إلى ألفين، بعدما كان عشرة آلاف قبل بضع سنوات فقط.

ويؤكد عبد الحكيم مدير مجلس تنمية الحرير في بنغلادش، أن هذا القطاع لديه آفاق واسعة إن أحسنت تنميته.

وفي التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة، تلقّت صناعة الحرير ضربات قاصمة، بسبب استيراد الحرير من الصين، بكميات كبيرة وأسعار متهاودة.

لكن الطلب على حرير راجشاهي ارتفع، في ظلّ نمو اقتصادي كبير في بنغلادش.

ويباع ثوب "الساري" من النوعية المتوسّطة بمئة دولار، أما القطع الجيّدة منه فيصل ثمنها إلى 250 دولاراً في السوق المحلي.

والسبب في هذه الأسعار المرتفعة، أن صناعة الثوب تتطلّب جهداً دقيقاً مضنياً.

ويتطلب إنتاج الحرير انتظار تشكّل الشرانق التي ينسجها دود القزّ، ثمّ وضعها في ماء مغلي، وتجفيفها.

وتُرسل الخيوط بعد ذلك إلى المعمل لتُخاط منها الأقمشة، ثم تُغلى وتغسل وتُشمّع، وترسل إلى مشاغل الحياكة لتُفصّل منها الملابس.