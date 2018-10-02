عرض يخت رئيس يوغوسلافيا السابق تيتو للبيع بـ 80 ألف يورو

الشارقة 24 – رويترز:

تبحث حكومة الجبل الأسود عن مالك ثري جديد لليخت "يادرانكا"، البالغ من العمر 41 عاماً، والذي كان يوماً مسرحاً لحفلات رئيس يوغوسلافيا السابق، يوسيب بروز تيتو، التي ضمت العديد من المشاهير والشخصيات العامة.

ووضع اليخت الخشبي في حوض جاف عام 2017، بهدف إجراء إصلاحات عليه في ميناء بار بالجبل الأسود، ولا يزال اليخت هناك مختفياً تحت شبكة بغرض التمويه، فيما علت سطحه الشقوق وقشور الطلاء الأبيض.

وأعلنت حكومة الجبل الأسود أنها ستدرس عروض شراء اليخت البالغ طوله 34 متراً، التي تتجاوز 80 ألف يورو.

واستغل تيتو، الذي قاد جمهورية يوغوسلافيا الشيوعية السابقة، من نهاية الحرب العالمية الثانية، وحتى وفاته في عام 1980، الحرب الباردة ليوازن موقف بلاده بين الشرق والغرب، ويقيم تحالفات في جميع أنحاء العالم.

وكانت سرعة يادرانكا القصوى 25 عقدة بحرية، وكان عليه طاقم من 14 شخصاً يمكنه تقديم الخدمات لما يصل إلى 40 ضيفاً.