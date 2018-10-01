مقدونيا تدخل الحلف الأطلسي من باب التاريخ

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

في خطوة تاريخية، قد يستهجنها البعض، أقبل المقدونيون على الاستفتاء بالموافقة على تغيير اسم بلادهم، لتصبح دولتهم "جمهورية مقدونيا الشمالية" وإنهاء عقود من العزلة، والفقر.

والسؤال المطروح ما هي المشكلة؟

في 1991، أعلنت مقدونيا استقلالها عن يوغوسلافيا، لكن أثينا أنكرت عليها حق استخدام اسم "مقدونيا"، الذي تعتبره حصراً اسم محافظتها الشمالية، ورأت فيه استيلاء على تراثها، خصوصاً تراث الإسكندر الكبير، بالإضافة إلى طموحات توسعية خفية.

ودخل المقدونيون الأمم المتحدة بصفتهم "أريم" أو "فيروم"، المختصرين من الفرنسية والإنكليزية للفظة "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة"، وقد أقفل عليهم الفيتو اليوناني أبواب الحلف الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، مع تمسك اليمين القومي الحاكم في سكوبيي بخط متشدد باعتماد اسم مقدونيا، أو لا شيء.

لكن وصول الاشتراكيين الديموقراطيين إلى الحكم في ربيع 2017 بدعم من الأحزاب الألبانية، أدى إلى تغيير المعطيات، وتم توقيع اتفاق مع اليونانيين في يوليو، يهدف إلى جعل البلاد "جمهورية شمال مقدونيا".

-"نعم" تؤدي إلى تثبيت تغيير الاسم.

وشدد رئيس الوزراء زوران زاييف على الطابع الاستشاري للاستفتاء، كما يجب تثبيت نتيجته في البرلمان بأكثرية الثلثين، و يتعين الاعتماد على تأييد قسم من اليمين الذي يبدو منقسماً، ويأمل زاييف في مشاركة قوية بـ "نعم" صريحة وكثيفة، لا تترك أي خيار لمعارضيه.

لماذا يوافق المقدونيون؟

رغم تحفظهم عن فرض تغيير الاسم عليهم، يريد المقدونيون اغتنام الفرصة للتقارب مع الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، لذلك فإن "نعم" هي المرجحة لإنهاء عقود من العزلة، والفقر.