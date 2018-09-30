بول مكارتني يستوحي حكاية "هاي جراند داد" من أحفاده الـ 8

الشارقة 24 – رويترز:

ألف بول مكارتني، مغني فريق البيتلز السابق، كتاباً للأطفال يحمل اسم "هاي جراند داد"، وتعني أهلاً يا جدي، وهي جملة اعتاد أحفاده أن يحيوه بها.

وذكر مكارتني البالغ من العمر 76 عاماً، في مقطع مصور نشره على تويتر، الخميس، بأن لدية 8 أحفاد رائعون، وقد أحب لقب الجد، عندما سقطت على مسمعه يوماً، وأحدهم يلقي عليه التحية "هاي جراند داد".

ويروي الكتاب المصور، وقد صممت رسوماته الفنانة كاثرين دورست المقيمة في تورنتو، مغامرات جد يمتلك خدعاً وقدرات سحرية نوعاً ما، مع أحفاده الـ 4، الذي يطلق عليهم اسم "تشيلرز".

ويقوم بول مكارتني بجولة فنية حول العالم حالياً، ويقدم خلالها أغنيات من أحدث ألبوماته، "إيجيبت ستيشن"، أي محطة مصر.

وتستعد دار بنجوين راندوم هاوس البريطانية، لنشر كتاب مكارتني الجديد، إذ سيكون متاحاً لحجز نسخ قبل طرحه للبيع، في سبتمبر عام 2019.