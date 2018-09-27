طائر الفيل.. أضخم طير في العالم

الشارقة 24 – أونا:

نجح باحثون من مدغشقر، في تحديد أضخم طير في العالم، بعد أكثر من قرن من النقاشات العلمية، والمعلومات المتضاربة في هذا الشأن، وهو جنس من طائر الفيل .

واستمر هذا اللغط، إلى أن كشفت دراسة نشرت نتائجها مجلة "رويال سوسايتي أوبن ساينس"، يوم الأربعاء، أن جنساً آخر من أنواع طائر الفيل، له حجم أكبر من حامل اللقب السابق، إذ بلغ وزنه 860 كيلوغراماً ما يوازي وزن زرافة بالغة.

وأوضح الباحث جيمس هانسفورد، وهو أحد معدي الدراسة، أن هذا الطائر لم يكن قادراً بطبيعة الحال على التحليق، نظراً لوزنه الضخم، مشيراً إلى أنه هو من فصيلة "عملاق فورومب"، أو الطائر العملاق بلغة مدغشقر، أضخم من النوع المعروف سابقاً، وأنه الأكبر بين طيور العالم.

وكانت طيور ضخمة من فصيلة الطائر الفيل، تجوب الغابات المدارية في مدغشقر على مدى 60 مليون سنة، إلى أن انقرضت قبل حوالي ألف سنة، مع وصول موجة جديدة من المستوطنين وحتى اليوم، كان هذا اللقب مسجلاً لنوع "إيبيورنيس تيتان" وهو أحد أنواع الطائر الفيل اكتشفه في 1894 العالم البريطاني س. و. أندروز، لكن علماء آخرين كانوا يؤكدون أن هذا الحيوان ليس جنسا مستقلاً.

واهتم مختصون أوروبيون، في القرن التاسع عشر بعلوم الحيوانات وهذه الكائنات الاستثنائية، وسحبوا هياكل عظمية وبيضاً متحجراً، لإثبات أنهم وقعوا على بقايا أكبر طائر في العالم.