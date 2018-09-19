بعد 4 قرون... باحثون فرنسيون يكتشفون قاتل كارافاجو

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

توفي الفنان الإيطالي الشهير في الحقبة الباروكية كارافاجو، في العام 1610، لإصابته ببكتيريا المكورة العنقودية، على ما كشف باحثون في المركز الاستشفائي الجامعي "ميديتيرانيه انفيكسيون" في مرسيليا، بعد 4قرون على رحيله.

وكان كارافاجو فرّ من روما بعدما إرتكب جريمة قتل خلال عراك في الشارع، وتوفي بعد 4 سنوات على ذلك في منطقة توسكانة في ظروف بقيت غامضة.

وقال المركز في بيان: "بفضل تعاون مع علماء إناسة إيطاليين وعالم الأحياء جوزيبي كورناليا، حصل فريق المركز على عدة أسنان مأخوذة من هيكل كارافاجو العظمي".

وقد استخرج الباحثون لب هذه الأسنان الغني بالأوعية الدموية، ومن خلال الجمع بين 3 طرق لرصد الدي أن أيه، "تم تحديد سبب الوفاة وهي مكورة عنقودية ذهبية".

والمركز الاستشفائي الجامعي "ميديتيرانيه انفيكسيون"، هو مركز أبحاث وعلاج وتدريب متخصص في محاربة الأمراض المعدية.