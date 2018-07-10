8 سنوات من المطاردة توقع التمساح الأسترالي في الفخ

الشارقة 24 – ف.ب.أ:

تمكّن حراس الغابات في الشمال الأسترالي من الإمساك بتمساح ضخم، بعد ثماني سنوات من البحث والتعقّب، إذ يبلغ وزنه 600 كيلوغرام.

وشوهد هذا التمساح أول مرّة في العام 2010، وبعد سنوات من الجهود وقع في فخّ منصوب في نهر قرب مدينة كاثرين.

وفي كلّ سنة، يمسك حراس الغابات بحوالي 250 تمساحاً، من شأنها أن تشكّل خطراً على السكان.

واقتيد التمساح المقدّر عمره بـ 60 عاماً إلى مزرعة للتماسيح، بحسب ما أعلنت ترايسي دولدينغ المسؤولة عن الحياة البرية في الإقليم الشمالي في أستراليا.

وأفادت في بيان "بأنه أكبر تمساح نمسك به في نهر كاثرين".

ومنذ إدراج التماسيح البحرية، التي تعرف أيضاً بتماسيح المياه المالحة، على قائمة الأنواع المحمية في العام 1971، يرتفع عددها بشكل كبير جداً في الشمال الأسترالي.

وتودي هذه الحيوانات المفترسة بحياة شخصين سنوياً في المعدّل.