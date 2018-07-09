أيقونة الديمقراطية تكمم السلطة الرابعة في محكمة ميانمار

الشارقة 24 – د. ب. أ:

دفع صحافيان في ميانمار الإثنين ببراءتهما من تهم الحصول على وثائق سرية، حيث قرر القضاء المضي في محاكمتهما بعد جلسات استماع تمهيدية استمرت 6 أشهر.

واعتقل الصحفيان وا لون وكيو سويه أوواللذان يعملان لدى وكالة "رويترز" للأنباء، في ديسمبر في يانجون بسبب ما تردد حول حيازتهما وثائق تتعلق بولاية راخين، التي فر منها ما يقرب من 700 ألف شخص من مسلمي الروهينجا هرباً من حملة قمع وحشية للجيش بدأت في أغسطس الماضي، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها "تطهير عرقي".

وكان محامو الدفاع قد حثوا القاضي الأسبوع الماضي على إسقاط القضية، قائلين إن الشرطة نصبت للصحافيين فخاً، وزعموا أنّ الشرطة قامت بتسليم الصحافيين الوثائق قبل دقائق من القبض عليهما، كما أكدوا بأن الادعاء لم يقدم أدلة كافية لدعم الاتهامات، وفقاً لنسخة من مذكرة الدفاع نشرتها رويترز.

وأفاد خين ماونج زاو، محامي أحد الصحافيين الإثنين، في تعليقات أمام المحكمة "أعلن القاضي، أن المتهمين جمعا، وامتلكا وثائق سرية رسمية بقصد الإضرار بالدولة، والحكومة، ومساعدة أشخاص معارضين للحكومة".

وأكد المحامي أن الصحافيين سوف يمثلان أمام المحكمة في 16 و 17 يوليو الجاري، ليدليان بأقوالهما كشاهدين في المرحلة التالية من المحاكمة.

ويواجه الصحفيان السجن لمدة 14 سنة بموجب قانون "الأسرار الرسمية" الذي يعود لحقبة الاستعمار.

وقال وا لون لوسائل الإعلام خارج قاعة المحكمة أثناء إعادته للسجن :"علينا أن نكشف الحقيقة ...لم نرتكب أي جريمة ، لن نستسلم . لم تروعنا التهم المرسومة، إننا بريئان".

ومن ناحيته أعلن رئيس تحرير رويترز ،ستيفن جيه-أدلر، في بيان الإثنين :"نشعر بخيبة أمل بشكل عميق بسبب رفض المحكمة إنهاء هذا الإجراء المطول وغير المبرر".

وأضاف:" القرار يثير شكاً خطيراً في التزام ميانمار بحرية الصحافة وسيادة القانون".

ومع القبض على 11 صحافياً في عام 2017، تعرضت مستشارة الدولة في ميانمار أون سان سو تشي، التي كانت ذات يوم أيقونة للديمقراطية لاتهامات بتراجع حرية الصحافة منذ أن تولى حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" السلطة في عام 2016 منهياً عقوداً من الحكم العسكري.

وذكر المحامي خين ماونج للصحافيين:" هذه النتيجة غير مرضية... في هذا البلد، حرية الصحافة ضئيلة للغاية، ليست أفضل مما كانت عليه وقت الحكم العسكري".

ومن ناحيته، وصف نائب مدير مكتب آسيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، فيل روبرتسون، في بيان نشر الإثنين القرار بأنه يمثل "ضربة قوية" لحرية الإعلام.