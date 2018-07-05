13 اتهاماً تنتظر قطب الإنترنت "كيم دوت كوم" في أميركا

الشارقة 24 – د. ب. أ:

خسر قطب الإنترنت الألماني، كيم دوت كوم، معركته القضائية التي بموجبها لا يتم تسليمه للولايات المتحدة ليواجه اتهامات هناك.

وأيدت محكمة الاستئناف النيوزيلندية الخميس، قرار المحكمة العليا ومحكمة جزئية بأن "دوت كوم" وزملاءه "برام فان دير كولك" و "ماتياس أورتمان" و "فين باتاتو" مؤهلون لأن يتم تسليمهم بتهم تتعلق بموقع مشاركة الملفات عبر الإنترنت "ميجا أبلود".

وتطالب الولايات المتحدة بتسليم دوت كوم ليواجه 13 اتهاماً، بما في ذلك التآمر على ارتكاب أعمال ابتزاز، والتعدي على حقوق ملكية، وغسل الأموال، والاحتيال عبر الإنترنت منذ عام 2012.

وربما يواجه دوت كوم وزملاؤه عقوداً في السجن، إذا تم تسليمهم إلى الولايات المتحدة وتم إدانتهم هناك.

وصرح محامي دوت كوم، إيرا روثكين، بأنّه مع عميله شعرا بخيبة أمل من الحكم، وأنّهما سيطلبان إعادة النظر فيه من قبل المحكمة العليا في نيوزيلندا.

وأضاف المحامي في بيان "لقد مررنا الآن بثلاث محاكم، وكل له تحليل قانوني مختلف، أحدها لا يعتقد بوجود انتهاك لحقوق النشر على الإطلاق".