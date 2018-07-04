أيقونة الشاشة الأميركية لا يستهويها البيت الأبيض ولا الرئاسة

الشارقة رويترز:

أكدت نجمة التلفزيون الأمريكية أوبرا وينفري، مجدداً، أنّها لن ترشح نفسها للرئاسة، قائلة إن الإقدام على خطوة كهذه "سيقتلها"، لتضع بذلك حداً لتكهنات ثارت حول احتمال ترشحها عام 2020.

وتطرقت وينفري، لهذا الموضوع من جديد في مقابلة مع مجلة (فوج) البريطانية، بعد أنْ كَثُر الحديث حول ما إذا كانت تتطلع للبيت الأبيض، في أعقاب كلمتها المؤثرة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب هذا العام.

وأكدت وينفري للمجلة، التي نشرت صورتها على غلاف عدد أغسطس "في ذلك الهيكل السياسي.. وسط كل هذه الأكاذيب، وكل هذا الهراء، والقبح، والحماقة، وكل ما يدور في الغرف الخلفية.. أشعر أنه لا يمكنني أن أعيش.

"لن أستطيع فعل ذلك، هذا ليس عملاً نظيفا، سيقتلني".

كانت الكلمة، التي أدلت بها وينفري لدى تسلمها جائزة الجولدن جلوب (الكرة الذهبية) عن مجمل أعمالها، وعبرت فيها عن دعمها لضحايا سوء السلوك المنحرف، وأشادت بالنساء اللاتي كشفن عن وقائع التحرش، وانتهاكات في هوليوود، وفي أماكن أخرى قد قوبلت باستحسان بالغ.

وأفادت وينفري لمجلة فوج، التي نشرت مقتطفات من المقابلة على موقعها الإلكتروني، "الناس يقولون "هذه أوقات حالكة".

لكن ماذا لو أننا غيرنا هذا النموذج؟

فأنا أرى الأمر بطريقة مختلفة" مشيرةً إلى حركة (مي تو) و(تايمز أب).

وتابعت أليس رائعاً أن نستفيق؟ لقد تحملت المرأة جنوناً لسنوات".

وتحدثت وينفري أيضاً عن حضورها حفل زفاف الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا على الممثلة الأمريكية ميجان ماركل في مايو، والذي شاهده الملايين في أنحاء العالم، وتحدث فيه الأسقف الأميركي الأفريقي الأصل مايكل كيري عن سلطان الحب.

وأضافت "تملكني شعور، بأنّ أي شيء يمكن أن يحدث بفعل الحب... فكيري كان محقاً".