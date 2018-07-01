"الشعر الأفريقي جميل" يعزز الثقة ويمنع التحامل

الشارقة 24 - رويترز:

انطلقت مبادرة في مدرسة ابتدائية بريطانية تهدف إلى تعليم الأطفال أن الشعر الأفريقي جميل للتصدي لمشكلة التحيز ضد شكل تصفيف شعر الأفارقة.

وشارك تلاميذ من المدرسة الابتدائية التي تقع بجنوب غرب انجلترا في درس جديد هدفه تعليم الأطفال أن شعر الأفارقة جميل.

ومن المقرر أن يجري التوسع في تدريسه في أنحاء المملكة المتحدة، وذلك بمناسبة اليوم الأفريقي العالمي الذي يجري الاحتفال به حول العالم في الخامس عشر من سبتمبر.

وذكرت ميشيل دو ليون صاحبة المبادرة، أن الفكرة من الدرس الجديد هو تعريف الأطفال بأساليب تصفيف الشعر عند الأفارقة.

وعبرت عن اعتقادها بأن وجود تحامل ضد شكل تصفيف الشعر لمن هم من أصول أفريقية قد يضر بنفسية الأطفال ويفقدهم الثقة بأنفسهم.

وأوضحت أن التحيز في المجتمع يؤثر على الأطفال السود ومختلطي الأعراق في سن مبكرة جداً، فعندما ينظرون لأنفسهم في المرآة، لا تعجبهم أشكالهم، ويرغبون بالتغيير، مما يؤثر على فرصهم في الحياة وأدائهم في العمل.

فأصبح بإمكان المدارس والمعلمين تحميل خطة الدرس مجاناً، كما تتاح فيديوهات تعليمية توضح للأطفال كيفية إجراء أبحاث على تصفيفات شعر أفريقية وعمل فيديوهات خاصة بذلك.