"بورتناو" يجبر جوائز جرامي بزيادة عدد المرشحين

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت جوائز جرامي الموسيقية، زيادة عدد المرشحين في الفئات الرئيسية من 5 إلى 8 مرشحين، وذلك في أكبر خطوة لزيادة التنوع للفوز بالجوائز المرموقة، التي تأسست قبل 60 عاماً، إذ تعد أكبر تكريم في عالم الموسيقى.

وأعلنت أكاديمية التسجيل، التي تنظم الحفل السنوي لتوزيع جوائز جرامي عن التغييرات، قائلةً، إنّها ستسري اعتباراً من حفل عام 2019.

وتأتي الخطوة، بعد ضجة أثيرت هذا العام بسبب انخفاض عدد النساء بين المرشحين، والفائزين، والنجوم، الذين أحيوا الحفل الذي نقله التلفزيون.

ويعني التغيير، أن عدد المتنافسين على كل فئة من فئات جوائز جرامي الرئيسية، وهي تسجيل العام، وألبوم العام، وأغنية العام وأفضل فنان صاعد، سيكون 8، وسيظل 5 مرشحين يتنافسون في الفئات الأخرى لجوائز جرامي.

وأفاد نيل بورتناو، رئيس أكاديمية التسجيل في بيان، "سيتيح ذلك فرصاً أكبر لنطاق أوسع من التقدير في هذه الفئات المهمة، وسيعطي مرونة أكبر لناخبينا لدى اتخاذهم القرارات الصعبة، لاختيار موسيقى العام الأفضل والأكثر تميزاً".

وأقيم حفل جرامي لعام 2018 في يناير، وفيه حصد المغني برونو مارس 6 جوائز عن ألبومه (24كيه ماجيك).

لكن بورتناو تعرض لانتقادات لقوله، إن الفنانات يحتجن إلى "مضاعفة الجهود" إذا كُنّ يطمحن في مزيد من التقدير.

وشكلت أكاديمية التسجيل قوة مهمات لزيادة التنوع، وذكر بورتناو في وقت لاحق، أنّه سيترك منصبه العام المقبل.

ويأتي قرار جرامي زيادة عدد المرشحين للجوائز الكبرى، بعد قرار مماثل اتخذته أكاديمية فنون، وعلوم الصور المتحركة عام 2009، بزيادة عدد المرشحين لجائزة أوسكار أفضل فيلم من 5 إلى 10.

وتعني الترشيحات، ومرات الفوز بجوائز جرامي، والأوسكار عادةً زيادة كبيرة في المبيعات، وإيرادات الأفلام، والفنانين الحائزين على هذا التكريم.