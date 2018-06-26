"فودسايكل" تقسم مآدب الأغنياء الفاخرة على الفقراء

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

حياة أفندي في حي صفيح بجاكرتا، بعيدة كلّ البعد عن نمط عيش زوجين ثريين أقاما حفل زفاف كلّف حوالي 100 ألف دولار، لكن تسّنى له التلذذ بأطايب هذه الوليمة مثل غيره من الفقراء، بفضل خطة معتمدة لمكافحة الهدر الغذائي.

وصرح هذا الرجل الستيني، الذي يكسب رزقه من جمع النفايات، خصوصاً البلاستيكية، وبيعها، لوكالة فرانس برس "لم أكن أتوقع ذلك بتاتاً، فقد حصلت على الطعام فجأةً".

وأتت هذه المبادرة ضمن مشروع "تشارك الخيرات" الذي ترعاه منظمة "فودسايكل" غير الحكومية، التي توزع الطعام المتبقي من حفلات الزفاف على الفقراء، في بلد تشتد فيه وطأة الهدر الغذائي.

فالأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا، هو ثاني بلدان العالم هدراً للطعام بعد المملكة العربية السعودية، وفق دراسة أجراها العام 2017 محللون في "إكونوميست إنتليجنس يونت".

وكلّ سنة، ترمي إندونيسيا، حيث يعيش 260 مليون نسمة، ما يعادل حوالي 300 كيلوغرامٍ من المواد الغذائية للفرد الواحد، وتليها الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة.

وفي إندونيسيا، تقتصر حركة مكافحة الهدر الغذائي خلال مآدب الزفاف على جاكرتا، غير أن القيّمة على هذه المبادرة استريد باراميتا تأمل توسيع نطاق هذا المشروع ليشمل مدناً أُخرى في الأرخبيل، وفعاليات أخرى، مثل المؤتمرات، التي يقدم فيها الطعام.

وجاكرتا هي عاصمة النقيضين، حيث تلامس ناطحات السحاب أحياء الصفيح، وتشتد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وقد كلّف حفل زواج ألدن لقمان، بجيسيكا ويدجاجا، وهما مؤسسا شركة ناشئة، أكثر من مليار روبية (108 آلاف دولار)، وهو مبلغ أكبر بكثير مما قد يكسبه إندونيسيون كثر طوال حياتهم.

وأفادت باراميتا لوكالة فرانس برس "كثيرات هي الزيجات، التي تقام في إندونيسيا، وتخلّف كمية كبيرة من الطعام" في بلد "يعيش فيه للأسف عدد كبير من الفقراء".

ضرب القدوة

تشتد وطأة الهدر الغذائي خلال حفلات الزفاف في إندونيسيا، بسبب التقاليد المحلية القائمة على دعوة أكبر عدد ممكن من الضيوف، لا يؤكدون غالبيتهم حضورهم من عدمه، من ثم، يعدّ القيمون على الحفل طعاماً أكثر بكثير من اللازم.

ومنذ نوفمبر، شارك أكثر من 50 زوجاً في مبادرة باراميتا، وقد جُمع حوالي 1,6 طن من الطعام ووزع في خلال بضعة أيام عبر بنوك غذائية على أشخاص فقراء كبار في السن.

وقد نشأت مبادرة ثانية من هذا النوع في باندونغ، رابع مدن إندونيسيا، التي تقع جنوب شرق جاكرتا، لكنها لا تقتصر على حفلات الزفاف.

ويتعاون البنك الغذائي في إندونيسيا، وهو منظمة غير حكومية، مع أفران لتوزيع الخبز المتبقي على الفقراء.

ومن شأن تحضير الطعام بكميات متفاوتة بحسب الحاجات الحدّ من الهدر الغذائي، على حد قول عريف داريانتو الخبير في المسائل الغذائية والأستاذ المحاضر في جامعة بوغور الغذائية في ضاحية جاكرتا.

ويكشف هذا الأخير "في وسع إندونيسيا مواجهة مشكلة الهدر من خلال فرض غراماتٍ على المتاجر، والمراكز الكبرى التي ترمي الطعام" على غرار فرنسا.

وكانت فرنسا أول بلد في العالم، يعتمد في فبراير 2016 تشريعاً صارماً لمكافحة الهدر الغذائي.

ويشجع الأزواج الذين شاركوا في مبادرة "فودسايكل" آخرين على الحذو حذوهم.

ويؤكد ألدن لقمان "قدمنا الطعام لكلّ المدعوين، وبقي الكثير، ولا بدّ من الاستفادة من هذه المخلفات".