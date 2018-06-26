الفهود تتمتع بالحصانة الدبلوماسية في سريلانكا

الشارقة 24 – رويترز:

قضت محكمة في سريلانكا الأحد باحتجاز اثنين مشتبه بهما مؤقتاً، وتم إلقاء القبض عليهما بعدما ضربا فهداً حتى الموت.

والفهد حيوان مهدد بالانقراض في هذا البلد.

وأفاد القرويون، بأنّ الفهد أصاب ما لا يقل عن 10 أشخاصٍ الخميس، عندما كان يطارد قطيعاً من الماشية، والماعز، ولم يستطع المسؤولون الإمساك به.

وتواصل الشرطة عملية البحث للقبض على أولئك المسؤولين عن قتله.

وصرح روان جوناسكارا، المتحدث باسم الشرطة لرويترز، بأنّ "قاضي كيلينوتشتشي، أمر بوضع اثنين من المشتبه بهم رهن الحجز المؤقت، حتى 29 يونيو بعدما مُثلا أمام القاضي الأحد".

وذكر أن الشرطة اعتقلت أحد المشتبه بهما في وقت متأخر، السبت وسلم الآخر نفسه للشرطة صباح الأحد.

وعرض التلفزيون المحلي لقطات لقرويين غاضبين، يهاجمون فهداً في شمال منطقة كيلينوتشتشي.