البشرة البيضاء طريق الوجاهة والوظيفة معاً

الشارقة 24 – د. ب. أ:

تقوم شابتان بتغطية أنفسهما من الرأس إلى القدم أثناء خروجهما في الشمس، ثم تصرخان رعباً بعد أن اكتشفتا أنّهما حصلتا على بشرة سمراء، لاعتقادهما بأنهما في مأمن من أشعة الشمس.

وفي هذا الإعلان التلفزيوني الكوميدي حول كريم لتبييض البشرة، يحمل علامة تجارية تايلاندية، تأتي فتاة ذات بشرة فاتحة في ثوب جميل، لإنقاذ بشرتها بذلك الكريم.

وتبكي الشابتان وهما ينظران إلى الفتاة الجميلة في إعجاب، حيث تقولان: "انظروا إلى هالتها".

ولكنها ليست مجرد وسيلة للتحايل عبر الإعلانات، فالتايلانديون، الذين يولد الكثير منهم ببشرة سمراء، مهووسون بالبشرة ذات اللون الفاتح، حيث يعتقدون بأن البشرة الفاتحة ستمنحهم مظهراً أفضل.

وتؤكد كيسي دونكهونسري، وهي ممرضة 22 عاماً تستخدم مادة الجلوتاثيون المضادة للأكسدة، والتي تساعد على تفتيح البشرة، في صورة أقراص وحقن، "لم تكن بشرتي داكنة من قبل، ولكني أريد فقط أن تكون بشرتي أفتح".

وأوضحت كيسي "أشعر بثقة أكبر عندما ألتقي بالناس الآن، فأنا أكثر سعادة."

وتضيف أن "المجتمع يتقبل الناس من ذوي البشرة الفاتحة بصورة أكبر، فعلى سبيل المثال، هناك فرصة أكبر لحصولهم على وظيفة".

ومن ناحية أخرى، يفيد يوكتي موكداويجيترا، وهو أستاذ في علم الأنثروبولوجيا بجامعة ثاماسات في بانكوك، أن ما تقوله كيسي يعكس "قيمة اجتماعية طويلة الأمد" في تايلاند، ترى أن البشرة "الفاتحة أفضل".

ويوضح يوكتي أن: "الأمر كله يتعلق بالطبقات الاجتماعية"، مشيراً إلى أن الطبقة الحاكمة في الماضي كانت أكثر شحوباً، وذلك لأنّهم كانوا يعيشون في الظل، بينما كانت بشرة الفلاحين داكنة بصورة أكبر، لأنهم كانوا يخرجون للزراعة في الشمس.

وأضاف يوكتي: "أنّ ذلك أيضاً، يعتبر من أشكال العنصرية... الظلم يستمر، ويمتد الأمر إلى طريقة نظر بعض التايلانديين للأجانب أيضاً".

وأكد "بأنّه نظام معتقدات استغرق مئات السنين، ولا يمكن تغييره بسهولة".

ووفقا لمؤسسة "نيلسين" للأبحاث، فإن لون البشرة الفاتح هو دليل على الوضع الاجتماعي الأعلى في تايلاند، ولذا فإن منتجات التبييض قد أغرقت صناعة التجميل في تايلاند، والتي وصل حجمها لمليارات الدولارات على مدار العقد الماضي، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي حجم السوق.

وقد مهدت الصناعة سريعة النمو الطريق لمليونير جديد في المدينة، وهو وافد جديد ينضم إلى أغنى أغنياء مجلة "فوربس" بتايلاند.

وقد أسس ساراوت بورنباتاناروك - الذي يحتل رقم 45 على قائمة عام 2018، حيث يبلغ صافي حجم ثروته 675 مليون دولار - الشركة المصنعة لكريم "SnailWhite"، وهو كريم مصنوع من وحل الحلزون الذي يحظى بشعبية كبيرة بين النساء في تايلاند والصين، منذ أن وصل إلى المتاجر لأول مرة في عام 2013.

وبين ساراوت بأنّ الشركة قد شهدت نمواً سنوياً نسبته 60%، حيث ارتفع حجم المبيعات من 8ر2 مليون دولار في العام الأول، إلى نحو 50 مليون دولار في العام الماضي.

وأوضح الرئيس التنفيذي 41 عاماً "أنّ نجاحنا يرجع إلى استراتيجياتنا التسويقية".

وأضاف: "نخلط عناصر للتبييض، وأخرى مكافحة للشيخوخة، بدلاً من التركيز على أحدهما فقط، حيث أن السوق مشبع بكليهما بالفعل".

ويشار إلى أن شركات منتجات تبيّيض البشرة، ليست المستفيد الوحيد من منتجاتها وعلاجات، فقد استفاد منها المشاهير أيضاً.

وقد اكتسبت المغنية التايلاندية، راتيا أرونسري، على نحو مليون متابع جديد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد أن بدأت تستخدم كريم التبييض منذ بضع سنوات.

وأشارت "بأن الحصول على لون بشرة فاتح ساعدني في مجال عملي بالتأكيد، فقد أخبرني الكثير من المعجبين بأنني أبدو أفضل بكثير وأنهم يريدون أن يصبحوا مثلي."

بينما الشابة البالغة من العمر 20 عاماً صرحت، "كانت بشرتي داكنة، لأنني كنت اضطر لمساعدة عائلتي في زراعة الأرز عندما كنت صغيرة، ولطالما كنت أحلم بأن أحصل على بشرة بيضاء".

واستخدمت راتيا الكريم لمدة عام قبل أن يتم اختيارها لتكون سفيرة للعلامة التجارية، وكثيراً ما يستعين التجار بمشاهير لتقديم منتجات التبييض الخاصة بهم بدون تجربتها في البداية.