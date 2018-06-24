هدية روسيا لميسي تمثال من الشكولاتة يوازي حجمه

الشارقة 24 – رويترز:

عندما أدرك مجموعة من صانعي الحلوى في موسكو، أن ليونيل ميسي سيحتفل بيوم ميلاده خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم، قرروا تقديم هدية عن طريق صناعة تمثال ضخم من الشكولاتة، بالحجم الحقيقي لقائد منتخب الأرجنتين.

وعمل فريق مكون من 5 أشخاص في أحد متاجر الحلوى في موسكو حوالي أسبوعٍ كاملٍ، لنحت تمثال من الشكولاتة يزن 60 كيلوجراماً للاحتفال بيوم ميلاد ميسي الأحد.

وأفادت داريا مالكينا رئيسة مجموعة صانعي الحلوى "لقد أدركنا عن طريق المصادفة، أن ميلاد ميسي يصادف 24 يونيو.

وفكرنا ‭‭'‬‬لِما، لا نقوم بصناعة هدية، إلى "ليو" عن طريق تمثال من الشكولاتة يُجسده‭‭'‬‬".‬‬‬‬

وأضافت مالكينا، أنّها تواصلت مع ممثلي ميسي لإهدائه التمثال في يوم ميلاده، وقالت ضاحكة "سنقدم ليونيل ميسي إلى ليونيل ميسي".

وسيتم عرض التمثال في مدينة برونيتسي، الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومتراً عن موسكو، والتي تعد مقراً لمنتخب الأرجنتين خلال نهائيات كأس العالم.

وتعرض ميسي لانتقادات بسبب مستواه المتواضع في مشاركته الرابعة في كأس العالم، لكنه سيحاول تعويض ذلك عندما يقود الأرجنتين في المباراة الأخيرة، التي لا بديل فيها عن الفوز على نيجيريا في المجموعة الرابعة، للتمسك بآمال الوصول إلى دور 16.