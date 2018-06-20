بيتزا هت تتخلي عن الدجاج المعالج بالمضادات

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت سلسلة بيتزا هت أن مطاعمها في الولايات المتحدة، ستتوقف تدريجياً عن استخدام مضادات حيوية معينة مع الدجاج الذي تقدمه في وجباتها بحيث ينتهي الأمر تماماً بحلول 2022، وذلك في خطوة جديدة من جانب سلسلة المطاعم التابعة لمؤسسة (يام براند) تهدف لاتباع ممارسات غذائية صحية.

كانت بيتزا هت قد ذكرت في 2016 بأنّها تعتزم عدم استخدام المضادات الحيوية المهمة في علاجات البشر مع الدجاج، الذي يدخل في إعداد شطائر البيتزا بحلول نهاية مارس 2017.

والخطوة الأخيرة، التي أعلنتها سلسلة المطاعم الثلاثاء ستشمل كل المضادات، التي تعتبر ذات أهمية في علاج البشر، كما ستشمل كل ما تقدمه من منتجات الدجاج مثل أجنحة (وينج ستريت).

وأوضح ماثيو ويلنجتون مدير برنامج المضادات الحيوية في مؤسسة (بي.آي.آر.جي) الأميركية لحماية المستهلك، في بيان بأنّ "إعلان بيتزا هت خطوة أخرى صوب إبقاء الأدوية، التي من شأنها إنقاذ حياة البشر للهدف الذي أنتجت من أجله.. ألا وهو علاج الأمراض".

وأضاف "نحييها لاتخاذ هذه الخطوة، ونهيب بالمسؤولين في المطاعم الأخرى، أن يحذوا حذوها".

وكانت المخاوف قد زادت بين خبراء الصحة العامة، والمستهلكين، وحملة الأسهم، من أن يسهم الاستخدام المفرط لمثل هذه العقاقير، في زيادة حالات العدوى، التي تهدد حياة البشر نتيجة البكتيريا المقاومة للمضادات.

ويباع ما يقدر بنحو 70 % من المضادات الحيوية المهمة لصحة الإنسان، بغرض استخدامها في منتجات اللحوم والألبان.

وأكدت ماريان رادلي المسؤولة الكبيرة في بيتزا هت بأنّ "إعلان عدم تقديم دجاج تلقى مضادات حيوية بحلول 2022، يظهر التزامنا بتقديم طعام ليس فقط مذاقه طيباً، لكنه يجعل أيضاً المستهلك يشعر حين تناوله، بأنه هو نفسه طيب".

ويأتي القرار عقب خطوات مماثلة، اتخذتها سلاسل مطاعم أخرى تابعة أو منافسة لمؤسسة (يام براند)، مثل دجاج كنتاكي، وماكدونالدز.