حفيدة الملكة إليزابيث الثانية تضع مولودتها الثانية

الشارقة 24 – د. ب. أ:



أعلنت العائلة الملكية في بريطانيا أن حفيدة الملكة اليزابيث الثانية زارا تيندال، وضعت مولودةً للمرة الثانية.



وأكد قصر بكنجهام بأن الملكة وكبار العائلة المالكة، يشعرون بالسعادة بعدما وضعت تندال (37 عاماً) وزوجها لاعب الرجبي الدولي السابق في منتخب إنجلترا، مايك تندال، مولودتهما الثانية.



ولدى، زارا، البطلة الدولية السابقة في الفروسية، ومايك تيندال، ابنة عمرها 4 سنوات.



ووالدة، زارا تيندال، هي الأميرة آن، ثاني أكبر أبناء الملكة الأربعة وابنتها الوحيدة.



وأوضح القصر "سيتم تأكيد اسم الطفلة في الوقت المناسب"، مضيفاً أن الفتاة هي الحفيدة الرابعة لـ آن والحفيدة السابعة للملكة وزوجها الأمير فيليب.