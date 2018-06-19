نفوق المعمرة ورانغ أوتان في حديقة بيرث الأسترالية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

نفقت أنثى أورانغ أوتان من سومطرة هي الأكبر سناً في العالم، وقد أنجبت 11 صغيراً، ولها 54 قريباً موزعاً عبر العالم، عن 62 عاماً في حديقة حيوانات أسترالية على ما أُعلن الثلاثاء.

ونفقت "بوان" أي "السيدة" في اللغة الإندونيسية الإثنين في حديقة بيرث، حيث كانت تقيم منذ العام 1968 إثر هبة من ماليزيا.

وأفادت هولي تمسون مسؤولة الرئيسات في الحديقة، "لقد كان لها دور أساسي في مجموعة أورانغ أوتان في حديقة بيرث، وفي استمرار هذا النوع في العالم".

وأضافت "إلى جانب أنّها الحيوان الأكبر سناً في مجموعتنا، لقد كانت أيضاً عضواً مؤسساً في برنامجنا للتكاثر المعروف في العالم بأسره، وقد تركت وراءها إرثاً لا يوصف.

فجيناتها موجودة فيما لا يقل عن 10 % من هذه الحيوانات الموجودة في حدائق العالم".

وقد أنجبت بوان 11 صغيراً، وثمة 54 حيواناً متحدراً منها في الولايات المتحدة، وأوروبا، وأستراليا، وأدغال جزيرة سومطرة الإندونيسية.

ولدت "بوان" العام 1956، ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر حيوان أوروانغ أوتان سناً في العالم.

وفي البرية، نادراً ما تتجاوز إناث هذا الحيوان الـ 50 عاماً.

وأضافت تومسون بأنّها كانت تتمتع بشخصية مستقلة، "كنا نعرف على الدوام مزاجها، فعندما تكون مستاءة كانت ترتطم بقائمتها".

ولا يزال بعض صغارها في حديقة بيرث للحيوانات، فضلاً عن أحفاد لها.