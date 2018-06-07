رائد الفضاء "بيدرو دوكه" وزيراً للعلوم في إسبانيا

الشارقة 24 – أ.ف.ب

سيعين رائد الفضاء بيدرو دوكه وزيراً للعلوم في حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، وكان أول إسباني، يصل إلى الفضاء قبل 20 عاماً، وفق ما كشف مصدر في الحزب لوكالة فرانس برس.

وسيكلف هذا المهندس المتخصص في الملاحة الفضائية، والذي ذاع صيته في البلد وقت أنجز أول مهمة فضائية له سنة 1998، بحقيبة العلوم التي تشمل الابتكار والجامعات.

ولقد اختير بعد تخرجه بـ 6 سنوات من جامعة مدريد التقنية سنة 1986، ليشارك في برنامج تدريب لوكالة الفضاء الأوروبية.

وبعد التدرّب في روسيا، والولايات المتحدة، قام بأول رحلة له إلى الفضاء بواسطة مركبة "ديسكوفري" سنة 1998، قبل أن ينفذ مهمة أخرى سنة 2003 في محطة الفضاء الدولية.

وحاز سنة 1999 جائزة أمير أستورياس العريقة للتعاون الدولي، التي تقوم مقام جائزة "نوبل" في البلدان الناطقة بالإسبانية.

وبات بيدرو دوكه خلال السنوات الأخيرة، من أشد منتقدي التخفيضات في الميزانية المخصصة للتعليم، والأبحاث، التي أجريت في عهد رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي، الذي حجب البرلمان الثقة عن حكومته الأسبوع الماضي.