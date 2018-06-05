مليوني يورو تعادل عظام هيكل لديناصور لاحم

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

بيع هيكل عظمي لديناصور لاحم من الثيروبودا يعود إلى أكثر من 150 مليون سنة، بمليوني يورو إلى مواطن فرنسي خلال مزاد علني، نظم الإثنين في الطابق الأول من برج إيفل في باريس.

وأوضحت دار "أغوت" للمزادات، أن الشاري مواطن فرنسي، "يجمع عادة الأعمال الفنية المعاصرة.. وقد اقتنى الآن ديناصوره الأول".

وهذا الهيكل العظمي الكامل بنسبة 70 % يبلغ طوله 9 أمتار تقريباً، وارتفاعه 2,60 متراً و"سيبقى في فرنسا" على ما أوضح مفوض المزاد كلود أغوت لوكالة فرانس برس.

وأكد أن الشاري "يريد أن يعرض في متحف فرنسي".

وسيوضع الهيكل العظمي، كذلك في تصرف الأوساط العلمية لدراسته وسبر أغوار "هذا النوع من الديناصورات، الذي يتمتع بخصائص غير اعتيادية" على ما أوضح عالم الإحاثة البلجيكي باسكال غوفروا، الذي درس هذه المتحجرة.

وذكر أن الأمر، قد يتعلق بنوع جديد من الديناصورات اللاحمة.

وكان حتى الآن ملكاً لمواطن بريطاني وقد اكتشف في عام 2013 خلال حفريات في وايومينغ بالولايات المتحدة.

وكان سعره مقدراً بين 1,2 و1,8 مليون يورو.

وفي أبريل الماضي اشترى مواطن بريطاني هيكلين عظميين لديناصورين بأكثر من 1,4 لكل منهما، خلال مزاد في فرنسا.