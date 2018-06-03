قصص إنسانية بأنامل لبنانية تزين جدران مرآب السيارات

الشارقة 24 - أ. ف. ب:

يعرض خمسة رسامي قصص مصورة من الجيل الجديد في لبنان في مهرجان ليون لهذا الفن، ابتكاراتهم في موقف للسيارات في المدينة الواقعة في وسط فرنسا الشرقي شاهدين على نمو هذا النوع من الفن في المنطقة، وقد عمل هؤلاء على موضوع الجيران.

وتقول رافايل معكرون "28 عاما" مفوضة هذا المعرض العابر، وهي رسامة أيضاً، "الجيرة هي أحد أسس النسيج الاجتماعي في لبنان، والعلاقات بين الناس".

مع الفنانين الآخرين الذين دعاهم ماتيو دييز مدير المهرجان، أُعطيت الحرية المطلقة للغوص في هذا الموضوع على حائط موقف للسيارات في وسط المدينة تديره شركة، "ال بي ايه" التي يشجع رئيس مجلس إدارتها لوي بيلاييز إقامة المعارض في أماكن تحت الأرض، لإضفاء "طابع إنساني" على مرآب السيارات.

وقد اختارت معكرون خريجة الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، حيث نالت شهادة ماجستير في القصص المصورة الغوص في "آلية النزعة العنصرية"، في ست مجموعات رسوم في مبنى "بيروتي بامتياز".

وتبدأ كل مجموعة رسوم بعبارة "أنا أعشق جيراني، لكن ثمة شخصٌ واحدٌ في المبنى" وتنتهي على "أنا أعرف عما أتكلم، كلهم أسوأ من بعضهم البعض"، وثمة لازمة تعود بالألوان في وسط حبر اللباد وتقول "أنت لا تعرف ما فعلوا بنا خلال الحرب".

وتقول معكرون "لدينا في لبنان عنصرية خاصة تستند إلى صدمة كبيرة تنقلها الأجيال السابقة إلى أولادها، ويقع على عاتقنا أنْ لا نواصل سيناريو الحقد هذا".

ويكشف جوزف قاعي "29 عاماً" مقتطفات من ألبوم يعده، حيث يعرف مرشد سياحي القارئ على أماكن في بيروت في الحي، والمبنى الذي يقطنه.

ويصرح المؤلف، أن مسألة الجيرة تتلاقى مع مسألة الأماكن العامة المهملة في بلده، على ما يقول مع التركيز فقط على الفضاء الخاص.

وهو يهتم بأحد أبواب الألبوم بالطوابق، والسلالم، والعلاقات المزيفة، التي تقوم في البناية.

كسر المحرمات





وتروي "تشيلينغ ويذ بوتين" لترايسي شهوان "26 عاماً" رحلتها الأخيرة مع صديقتها الصحافية إلى بلدة الغجر، الواقعة عند الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال في الجولان المحتل، والتي يسكنها علويون من أصول سورية.

وفي طريقهما إلى هناك، طالعتهما في مدينة صور لافتات تتغنى بفلاديمير بوتين بمناسبة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تضيف بعداً جيوسياسيا آخر للوضع المحلي.

وإلى جانب براق ريما وكارن كيروز يساهم العارضون الخمسة في مجلة لبنانية أُنشئت العام 2007 باسم "السمندل" تجسد في الشرق الأوسط إحياءً لنوع، لطالما انحصر بأقسام الأطفال، ولا يزال يصطدم مع مؤلفاته المخصصة للبالغين بالرقابة.

وقد صدرت "السمندل" أولاً بشكل فصلي، إلاّ أنها أصبحت سنويةً وبموضوع محدد منذ العام 2014، فالعدد الأخير كان مخصصاً لليوتيوب وقد طبع بتقنية رقمية "ريزوغرافيك" رائجة حالياً ومراعية للبيئة وبثلاث لغات هي العربية والإنكليزية والفرنسية في ذكراها العاشرة، وقد صدرت بـ 1150 نسخة وهو أمر "ضخم" جداً على مستوى لبنان بحسب ما يؤكد القيمون عليها.

وقد صدرت منشورات أخرى مثل "توك توك" في مصر و"سفكفك" في المغرب أو التونسية "مخبر 619" على خلفية الربيع العربي.

وكلها تشهد على إرادة الاستقلال في الكتابة وكسر المحرمات واستخدامها للهجات المحلية وتنوع أسلوبها الغرافيكي يتعارضان مع فكرة قصص مصورة عربية موحدة قد تكون استخدمت كأداة للدعاية في الماضي.

ويستمر العرض في ليون حتى 17 يونيو، وفي انغوليم "جنوب غرب" ملتقى أوساط القصص المصورة الكبير يجمع متحف هذا النوع حتى نوفمبر عمل نحو 50 رساماً ورسامةً من حوالي 10بلدان هي الجزائر ولبنان وليبيا وسوريا والمغرب وتونس.

وقد صدر بالتزامن ألبوم جديد "القصة المصورة العربية الجديدة" في فبراير الماضي من دار "آكت سود".