مهاجر غير شرعي ينقذ طفلاً كاد يسقط من مبنى في باريس

الشارقة 24 - أ. ف. ب:

أنقذ شاب يدعى "مامادو غاساما" وهو مهاجر غير شرعي من مالي طفلاً كاد أن يسقط من الطابق الرابع من مبنى في شمال العاصمة الفرنسية، حيث أنه وفي ثوانٍ معدودة تسلق واجهة المبنى لإنقاذه.

وأعلنت أوساط رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت متأخر، أمس الأحد، أن الرئيس سوف يستقبل "غاساما" اليوم الإثنين، في قصر الإليزيه، فيما تكثر الدعوات إلى تصحيح وضعه الغير نظامي في البلاد.

إذ قال الناطق باسم الحكومة "بنجامان غريفو" في تغريدة، أمس الأحد: "هذا التصرف الشجاع جداً يندرج في إطار قيم التضامن في جمهوريتنا وينبغي أن تفتح له (غاساما) أبواب مجتمعنا الوطني".

وقد كان تحركه العفوي الذي صوره بعض المارة المذهولين المشهد المثير خلال تجمعهم أمام المبنى وشوهد أكثر من 4 ملايين مرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث أشاد به روادها كثيراً، ففي غضون ثوان هب الشاب لإنقاذ الطفل البالغ من العمر 4 سنوات والذي كان يتدلى من الطابق الرابع خارج شرفة الشقة.

وكانت فرق الإنقاذ قد أُبلغت عند الساعة الثامنة من مساء السبت، من بعض المارة أنهم رأوا طفلاً متدلياً من الطابق الرابع من مبنى فرنسي، وعند وصولها تبين لها أن شاباً سعى لإنقاذ الطفل من الموت.