معادلات حسابية تستبق نجاح الأغاني بنسبة 85 %

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

أعلن باحثون الأربعاء أنهم اكتشفوا وصفة لمعرفة إن كانت أغنية ما ستحقق نجاحاً كبيراً، وفق ما جاء في دراسة نشرت في مجلة "رويال سوساييتي أوبن ساينس".

وأفادت ناتاليا كوماروفا من جامعة كاليفورنيا في إيرفاين التي ساهمت في إعداد هذه الدراسة "نجحنا في استباق نجاح الأغنيات بحسب مواصفاتها الموسيقية".

وشملت هذه الدراسة نصف مليون أغنية صدرت في بريطانيا بين العامين 1985 و2015 من أساليب موسيقية متعددة، من البوب إلى الروك مروراً بالجاز والموسيقى الكلاسيكية والتكنو.

وبالاستناد إلى هذه البيانات، حدّد الباحثون خطوطاً عريضةً للأعمال الموسيقية المنتجة حالياً، أبرزها ازدياد الأغاني "الكئيبة" على حساب تلك "الفرحة" وتزايد المعزوفات الملائمة للرقص أو الاسترخاء.

وخلصوا إلى أن "الأغنيات الضاربة تتمتع بدينامية خاصة".

ولفتت كوماروفا إلى أن "الأغنية الناجحة تكون عادة فرحة وملائمة للرقص بشكل أكبر"، مع الإشارة إلى ازدياد حظوظ النساء في تقديم أعمال ضاربة من هذا النوع.

ويمكن للباحثين تقدير عوامل النجاح، لكن ليس في وسعهم ضمانه.

فأغنية مرحة تؤديها مغنية لن تحقق نجاحاً كبيراً بالضرورة، و"إلا تمكن الجميع من تأليف أعمال تلقى رواجاً"، على حدّ قول الباحثة.

غير أن المعادلة التي توصل إليها الباحثون "في وسعها أن تقيّم مدى نجاح أغنية ما، بنسبة 85 %".