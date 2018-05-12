في الصين... "أهل الكهف" يتشبثون بمسكنهم رافضين "خطة الحكومة"

الشارقة 24 – رويترز:



تعمل الحكومة الصينية على نقل الملايين من سكان المناطق الشمالية، إلى وحدات سكنية بدلاً من مساكن تقليدية في الجبال، لكن السكان يعارضون تلك الخطة، ويقولون إنهم لن يستطيعوا النجاة إذا وافقوا على الانتقال.



وقبل أربعة آلاف سنة، كان معظم سكان ما تعرف الآن بمقاطعة لين، يعيشون في مساكن محفورة في الجبال.



ورغم عقود من الازدهار الاقتصادي، ونمو البنية التحتية، والتحول الاجتماعي إلى جانب مشروعات التعدين التي تشهدها العديد من المناطق الجبلية في المقاطعة، ما زال الملايين في أنحاء شمال الصين، يعيشون في تلك المساكن التقليدية التي يطلق عليها السكان "الكهوف".



إلا أن الحكومة تعمل على إقناعهم بترك تلك المساكن، والانتقال إلى وحدات سكنية.



والانتقال الطوعي جزء من خطة الحكومة للقضاء على الفقر المدقع في البلاد، بحلول عام 2020، وتشمل أيضاً تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية في المناطق الريفية.



ومع هذا، يرفض العديد من المزارعين من كبار السن الانتقال، قائلين إنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف المعيشة التي ستشمل فواتير الكهرباء والغاز، ويفضلون البقاء في تلك الكهوف وجني قوت يومهم من الأرض بدخل لا يتجاوز 126 دولاراً في العام.



كما أن بعضاً ممن اختار الانتقال من الكهوف، اشتكوا من عدم الحصول على إعانات مادية، خاصة وأنهم لا يستطيعون إيجاد فرص عمل.



ويبدو أسلوب معيشتهم شاقاً ربما، وغير مريح للكثيرين، لكن بالنسبة لهؤلاء السكان فإنهم يعتبرونه أكثر راحة من العيش في الشقق المبنية من الأسمنت، حيث يؤكدون أنهم تشعر بالدفء والود في كهوفهم.



ويدعي البعض أنهم في كهوفهم يستطيعون النجاة، وإن لم يأكلوا جيداً، لكن إذا رحلوا عنها فإن كل شيء يعتمد على المال.