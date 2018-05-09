بطاقة "السعرات الحرارية" إجبارية في مطاعم أميركا

الشارقة 24 – رويترز:

أصبحت العديد من المطاعم، والمتاجر الكبيرة، ومحلات البقالة، ودور العرض السينمائي الأميركية، مطالبةً بتوضيح عدد السعرات الحرارية للأطعمة المعروضة، وذلك ضمن حملة للحد من البدانة، وتقليص تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

ويعاني نحو 37% من الأميركيين البالغين السمنة، وذلك وفقاً لبيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إذ تزيد السمنة من مخاطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة.

ومن هذه الأمراض الشائعة السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والجلطات، وأنواع معينة من السرطان، وهي مسؤولة عن إنفاق مليارات الدولارات سنوياً على الرعاية الصحية.

ويكتسب الأميركيون ثلث كمية السعرات الحرارية في طعامهم من خارج المنزل.

ويؤكد مؤيدو القاعدة الجديدة، التي استغرق إعدادها أكثر من 15 عاماً، أنها تعطي الناس معلومات تساعدهم على اتخاذ قرارات غذائية صحية بشكل أكبر.

وذكرت "مارجو ووتان" نائبة رئيس مركز العلم في خدمة الصالح العام، وهو مركز لا يهدف للربح، ويتخصص في شؤون التغذية "كتابة السعرات الحرارية على قوائم الطعام، توفر للناس طريقة سهلة لخفض مئات السعرات الحرارية أو أكثر باتخاذ قرارات بسيطة في أقل من ثانية".

وستؤثر القاعدة الجديدة، على مطاعم ومحلات بقالة وباعة أطعمة آخرين في 20 موقعاً على الأقل تقدم أطعمة جاهزة.

ويفرض الإجراء كتابة عدد السعرات الحرارية على أكثر من 99% من ماكينات بيع الأطعمة، التي يتراوح عددها بين 5 و6 ملايين ماكينة على مستوى البلاد.

وتوضح سلاسل شهيرة مثل "بانيرا بريد" و"ماكدونالدز" و"ستاربكس" أعداد السعرات الحرارية على منتجاتها منذ سنوات، التزاماً بقواعد تفرضها مدينة نيويورك، وولاية كاليفورنيا وغيرهما.

ومن بين معارضي الإجراء شركات مثل "دومينو بيتزا" ومؤسسة "فود ماركتينج" حيث صرحت "جنيفر هاتشر" مسؤولة السياسة العامة، بأن الإجراء يزيد التكاليف على الشركات، كما يزيد احتمالات تعرضها لتحمل مسؤوليات إضافية.