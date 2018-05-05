السينما الفلسطينية... تنافس في "كان"

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

سيكون للفلسطينيين جناح تمثيلي رسمي للمرة الأولى في مهرجان كان للفيلم، الذي ينطلق في الثامن من مايو، ما يشكل فرصة للسينما الفلسطينية للترويج عن القضية.

وسبق أن شاركت أفلام فلسطينية مرات عدة في هذا المهرجان، الذي يعد الأهم في العالم، لكنها المرة الأولى التي سيكون فيها للسينمائيين الفلسطينيين جناح.

وأوضح السينمائي "مهند يعقوبي" أحد مؤسسي "مؤسسة الفيلم الفلسطيني" "يختار مهرجان كان كل سنة تقريباً فيلماً فلسطينياً، لكن حتى الآن، لم يكن لدينا تمثيل رسمي".

وأضاف "من المهم جداً، أن يكون لدينا هيئة تمثل السينما الفلسطينية، وتقييم، واتصالات، وعلاقات".

وتمول وزارة الثقافة الفلسطينية جزءاً كبيراً من كلفة الجناح.

ولم تشأ الوزارة إعطاء تفاصيل حول الأموال المستثمرة في هذا الإطار.

وأفادت "لينا بخاري" مديرة دائرة السينما في الوزارة أن القرار يندرج في إطار سياسة أوسع، تهدف إلى الترويج للسينما الفلسطينية.

وأوضحت أن "مهرجان كان مهم لأنه ملتقى رئيسي، وبوابة دخول إلى أوروبا برمتها، التي تشكل سوقاً كبيرةً للأفلام الفلسطينية".

وشددت، على أنّ عدداً من الأفلام الفلسطينية، نالت استحساناً كبيراً لدى النقاد في السنوات الأخيرة، رغم أن الصناعة السينمائية الفلسطينية محدودة.

في العام 2017، فاز فيلم "اصطياد أشباح" حول معتقلين سابقين في السجون الإسرائيلية بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان برلين الدولي.

وفي العام 2002 نال فيلم "يد الهية" للمخرج الفلسطيني "إيليا سليمان" جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان.

وأكد "مهند يعقوبي" "تغيير الرأي السائد في الغرب "عن الفلسطينيين" هو فعلاً نضالنا أكثر من إنتاج أفلام ترفيهية، تسجل إيرادات عالية".

وأضاف "كل فيلم ينجز بهدف تغيير الأحكام المسبقة ضد الفلسطينيين في الدول الغربية".