"التقييم الانتقادي"... وراء سطوع نجمك

الشارقة 24 - د ب أ:

يميل الموظفون لتجنب المواقف التي يتلقون فيها تقييماً انتقادياً، بحسب دراسة نشرت في مجلة "هارفرد بيزنس ماندجر".

درس "بول جرين"، وهو خريج كلية هارفرد للأعمال، ردود الأفعال تجاه تقييمات العمل في شركة ذات 300 موظف.

وأظهرت النتائج أنه كلما كان التقييم سلبياً من زميل، ازداد قيام المستقبلين بتوسيع شبكاتهم التوظيفية.

وأوضح "جرين"، أن القيام ببساطة بمزج النقد بالثناء سيحول دون رؤية الموظفين للتقييم الانتقادي على أنه تهديد.

إن الأمر يتمحور حول نقل التقييم الفردي للموظف.

ويضيف بحسب إصدار مارس من المجلة: "التقييم سيجعل فقط شخص ما راغباً في التحسن، إذا ما شعر أن شخصيته اُعتمدت بشكلٍ جادٍ".