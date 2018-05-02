غضب الجليد... يبيد الحياة البحرية

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا برنامجاً علمياً كبيراً، يهدف إلى تقدير الوقت الذي يمكن أن ينهار فيه جبل جليدي في القارة المتجمدة الجنوبية، وقد يؤدي انهياره إلى تبعات كبيرة.

ويثير جبل الجليد هذا، المسمى "تويتس" اهتماماً علمياً، لأن انهياره "يمكن أن تكون له تداعيات كبيرة على منسوب البحار على مستوى العالم"، بحسب ما جاء في بيان للمجلس البريطاني للأبحاث حول البيئة.

ويشارك في هذا البرنامج 100 عالم مزوّدين بآلات حفر للجليد، يمكنها أن تبلغ عمق 1500 متر، باستخدام ضغط المياه، وغواصات ذاتية القيادة.

وتُظهر الأقمار الاصطناعية، وجود تغيّرات سريعة تطرأ على منطقة "تويتس"، لكن التحديد الدقيق لكيفية ارتفاع منسوب البحار، ومداه، يتطلّب بحثاً ميدانياً، وأجهزةً متقدّمةً، بحسب "وليام إيسترلينغ" المسؤول في المجلس البريطاني للأبحاث.

وسيستمرّ هذا البرنامج، 5 سنوات، وهو الأكبر الذي تنظّمه الولايات المتحدة، وبريطانيا، في القطب الجنوبي، منذ 70 عاماً.

وتؤكد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، أن القارة الجنوبية فقدت 125 ألف مليار طن سنوياً بين 2002 و2016.

وتضمّ القارة الجنوبية 62 % من المياه العذبة في الأرض، وسيؤدي ذوبانها إلى خفض نسبة الملوحة في المحيطات، وسيكون لذلك تأثير خطير على الحياة البحرية.