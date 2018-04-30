لسعة الدبور وراء نفوق العنكبوت ذي "الرقم 16"

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

أعلن باحثون عن نفوق أكبر العناكب سناً في العالم بأستراليا، عن عمر ناهز 43 عاماً موضحين، أن لسعة دبور قضت عليه.

تجاوز هذا العنكبوت المعروف علميا باسم "غايوس فيلوسوس" الرقم القياسي لأكبر العناكب سناً الذي كان بحوزة عنكبوت مكسيكي نفق عن 28 عاماً، على ما أظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة "باسيفيك كونسرفيشن بايولوجي جورنال".

إلاّ أن العنكبوت الأسترالي لم ينفق جراء التقدم بالسن، بل جراء لسعة دبور على ما ذكر الباحثون.

وسمح العنكبوت للعلماء معرفة المزيد حول تصرفات هذا النوع من العناكب الموجودة على كل الأراضي الأسترالية ولا سيما في الحدائق الخاصة.

وأوضحت الباحثة "لياندا مايسن" من جامعة كورتن في بيرث في ولاية غرب أستراليا: "بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، هذا هو النموذج الأقدم من العناكب، الذي تمت متابعته وقد سمح عمره المديد بمعرفة المزيد من المعلومات عن سلوك هذه العناكب والدينامية التي تحكم مجموعاتها".

وعثر على هذا العنكبوت المسمى "رقم 16" في العام 1974 خلال البدء بدراسة أول العناكب التي تحفر جحراً في وسط منطقة ويتبيلت، من قبل الأخصائية الأسترالية في العناكب "باربرا يورك ماين" البالغة حالياً 88 عاماً.

وأكدت "مايسن" أنّه من خلال أبحاث "ماين" المفصلة تبين أن استمرارية هذا النوع من العناكب، عائد إلى دورتها الحيوية.

وسمحت الدراسة كذلك بفهم التهديدات التي يشكلها البشر على هذا النوع ولا سيما التغير المناخي وقطع أشجار الغابات.

ويعيش هذا النوع من العناكب بين خمسة أعوام و20 عاماً ولا يشكل تهديداً كبيراً للبشر إلاّ أن لسعته قد تكون مؤلمة.