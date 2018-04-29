معضلة الاختيار بين المترو والآثار تكشف الأسرار

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

سمح مشروع مد قطار الأنفاق في "تيسالونيكي" في شمال شرق اليونان بالكشف عن آثار قديمة منها طريق عائد إلى القرن السادس، تسمح للعلماء باستكمال معرفتهم بتاريخ هذه المدينة الطويل.

يتنقل نحو 20 عاملاً مسلحين برفوش ومكانس بين آثار مدينة قديمة غائرة في صخب "تيسالونيكي" العصرية.

فجأة ينفصل أحدهم عن المجموعة، ليسلم قطعة اكتشفها وهي رأس صلصالية صغيرة لرجل ملتح، ويقول عالم الأثار الشاب الذي تسلمها: "إنها على الأرجح تقديمات في إطار نذور معينة".

ويتوقع أن ينجز بناء قطارات الأنفاق في "تيسالونيكي" بحلول العام 2020 بعد أعمال مستمرة منذ حوالي 15 عاماً.

وتؤكد "بوليكسينه ادم-فيلين" مديرة دائرة الأثار في "تيسالونيكي" في وزارة الثقافة: "كنا نجهل أن أعمالاً للتخطيط المدني بهذا الحجم تمت في تلك الحقبة، ربما في ظل حكم الإمبراطور البيزنطي "جوستينيانوس".

وتوضح: "فوجئنا باكتشاف الطريق بهذه الحالة الممتازة، كنا نجهل هذه المرحلة من تاريخ المدينة".

وتم العثور على آثار أخرى أقدم مثل دارة تعود إلى القرن الرابع.

تخزين الزئبق

أُسست المدينة في القرن الرابع قبل الميلاد، وسميت "تيسالونيكي" تيمناً بالأخت غير الشقيقة "للإسكندر الكبير" وكانت مركزاً مُهماً في الإمبراطورية الرومانية، قبل أن تصبح ثاني مدن الإمبراطورية البيزنطية بعد القسطنطينية.

واستمرت المدينة بالنمو في ظل الإمبراطورية العثمانية مع وصول آلاف اليهود "السفرديم" المطرودين من إسبانيا في القرن الـ 15.

وكشفت الحفريات كذلك أكثر من 300 ألف قطعة مهمة، و50 ألف قطعة نقدية، إلى جانب ساحتين رخاميتين، ونافورة يبلغ ارتفاعها 15 متراً وكنيسة مسيحية بدائية.

وعلى طول الطريق الرئيسي، المعبد والمعروف باسم "ديكومانوس ماكسيموس" عثرت فرق الحفريات على مخلفات مشاغل مصنوعة من الطين مخصصة لصانعي المجوهرات.

وعثر كذلك على أكاليل مصنوعة من الذهب على الطراز المنتشر في المنطقة، ومجوهرات في أكثر من خمسة آلاف قبر على طول مسار المترو.

إلا أن اكتشافاً يبدو أكثر تواضعاً أثار اهتمام علماء الآثار خصوصاً، على ما تؤكد "ادم-فيلين".

وتوضح: "عثرنا على أوان على شكل قنبلة يدوية، ولم نكن نعرف في البداية وجهة استخدامها، لكن تبين لنا لاحقاً، أنها كانت تُستخدم في تخزين الزئبق الضروري لصناعة المجوهرات، وهذا الاكتشاف مهم جداً".

"معضلة خاطئة"

اتُخذ قرار بناء المترو في العام 2003، وانطلقت الأعمال بعد ثلاث سنوات على ذلك.

وكان مفروضاً، أن تنجز الأشغال في العام 2012، إلاّ أنَّ المشروع واجه نقاشاً طويلاً حول الطريقة الفضلى للحفاظ على الآثار المكتشفة، على ما يؤكد "يانيس ميلوبولوس" رئيس الشركة العامة لبناء السكك الحديد "اتيكو مترو".

وكلفت الحفريات الأثرية أكثر من 90 مليون دولار على ما أوضحت الشركة.

ويشير ميلوبولوس الأستاذ في الهندسة المدنية، والعميد السابق لجامعة أرسطو في "تيسالونيكي" وُضعت البلدية أمام معضلة الاختيار بين المترو والآثار لكنها معضلة خاطئة، فنحن نقوم بالإثنين معاً والمدينة تكتشف تاريخها وتعرضه".

ومع إنجاز الأشغال، ستسمح الممرات فوق محطتي مترو عثر فيها على العدد الأكبر من القطع، بالحصول على رؤية عامة للحي التجاري في المدينة القديمة.

ويضيف "ميلوبولوس": "ستكون هذه مواقع متاحة للجمهور مدينة تحت المدينة تماماً، كما كانت في القرنين الثالث والرابع".

وكلف "مترو تيسالونيكي" 1.8 مليار دولار، وسيكون مؤلفاً بداية من 13 محطة على مسافة 9.6 كم، ومن المقرر توسيعه لاحقاً ليصل إلى المطار.