حي "حصن ماهاكان" يصارع من أجل البقاء

الشارقة 24 - د ب أ:



من المقرر أن يتم هدم أكبر حي في بانكوك، الأربعاء بعد سنوات من التصدي لخطة مجلس المدينة الرامية لتحويله إلى متنزه عام.



وحي حصن "ماكاهان" قديم مثل العاصمة، حيث يعود إلى قرنين من الزمان، ويضم نحو 400 شخص.

وأفاد "تيراشاي براشوابسوك"، أحد السكان السابقين ويبلغ من العمر 53 عاماً متسائلاً: "هذا هو المكان الذي وُلدت فيه، ووُلد فيه والداي، ما هو شعورنا في اعتقادكم؟".



ويقع الحي، خلف حصن يحمل نفس الاسم، وهو أحد حصنين تاريخيين متبقيين، دافعا عن بانكوك، عند إنشائها في عام 1782.



وخلال السنوات الـ 26 الماضية، تصدى سكان الحي لقرار بطردهم، حيث حاولت سلطة العاصمة بانكوك استعادة الأرض التي تخص الدولة.



وذكر "تاواتشاي ووراماهاكون"، الممثل السابق لسكان الحي، أن السكان لا يدافعون فقط عن أرزاقهم، لكن أيضاً للحفاظ على أنماط حياتهم القديمة.



وبعض أفراد الحي، عاشوا في منازل خشبية تقليدية، طيلة أكثر من قرن من الزمان.