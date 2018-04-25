"فاوست" تُدخل "تاتشر" البرلمان وتُقلد "ماي" رئاسة الحكومة

الشارقة 24 – أ. ف. ب:



بعد قرن من حصول النساء البريطانيات على حق الانتخاب، رُفع أمام مبنى البرلمان في لندن، تمثال لميليسنت فاوست، إحدى المناضلات في سبيل نيل المرأة هذا الحق في مطالع القرن الماضي.



ورُفع الستار عن التمثال، بحضور رئيس بلدية لندن، صادق خان الذي قال: "إنه يوم تاريخي"، مشيراً تحديداً، إلى أن هذا التمثال، هو الأول لامرأة في ساحة البرلمان.



وكذلك، وجّهت رئيسة الحكومة "تيريزا ماي" تحيّة للناشطة، وقالت: "لم أكن لأصل إلى رئاسة الحكومة اليوم، ولم تكن أي سيدة لتصل إلى البرلمان، وما كنا لنحصل على حقوقنا التي نتمتع بها اليوم" لولا نضال فاوست.



وبخلاف الناشطات، اللواتي كنّ يستخدمن العنف أحياناً لإقرار حق النساء بالتصويت، كانت فاوست تعتمد نهجاً مسالماً.



وكانت تناضل أيضاً، ضد عمالة الأطفال، ومع حقّ النساء في دخول الجامعات.



وقد أقرّ البرلمان في العام 1918، حق النساء فوق 30 عاماً بالانتخاب، وفي العام 1928 صار هذا الحق متاحاً منذ سن 21 عاماً.