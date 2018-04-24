هندسة "أليكسي" تحيي الراديكالية في مبنى "ناركومفن"

الشارقة 24 – أ ف ب:



يتولّى المهندس المعماري "أليكسي غينزبورغ"، منذ عدة أشهر الإشراف على ورشة الترميم الواسعة لهذا المبنى السكني الممتد على 5 طوابق في وسط العاصمة الروسية.

منذ إبريل، باتت العمارة الأولى، منذ الأربعينات تشبه ما كان في تصوّر مويسيي غينزبورغ، جدّ أليكسي.



فقد شُيّد هذا المبنى الذي أنجز سنة 1932 في فترة كان المعماريون السوفيات مصدر إلهام لنظرائهم في الخارج بأسلوبهم الراديكالي، لكن العمل أيضاً يعرف باسم المدرسة البنائية.



وقد صمّم مبنى "ناركومفن"، الذي يجمع اسمه الأحرف الأولى لعبارة مركز الشعب "وزارة شؤون المالية"، ليبدو خفيفاً وكأنه يعوم فوق حديقة، لكن السلطات السوفياتية اختارت في نهاية المطاف القرميد على النبات الأخضر، ووضعت مكاتب تحت العمارة.



وبالنسبة إلى أليكسي غينزبورغ، شكّل هدم هذه الجدران، لتدعيم المبنى "مرحلة تاريخية" في مشروع عائلي يعود لعشرات السنوات.



ويرى محبو هذا الأسلوب الهندسي، الذي أهملت السلطات العامة إرثه لفترة طويلة، في ورشة الترميم هذه مشروعاً نموذجياً.



وتفيد "ناتاليا ميليكوفا"، وهي مصورة روسية أميركية، وثّقت على الإنترنت تاريخ "ناكومفن"، الذي لم يخل من المصاعب "هذا ما كان الكلّ بانتظاره".



وتشكّل عملية الترميم هذه، التي يشرف عليها "أليكسي غينزبورغ" بتمويل من جهات خاصة، لكن مع موافقة السلطات البلدية، "بارقة أمل" لمبان أخرى مشيّدة وفق الأسلوب عينه، بحسب "ميليكوفا".



ولا يزال هذا المبنى مسكوناً، رغم تدهور حالته، وقد شُيّد في الأصل لموظفي وزارة المالية.



ولقد عكس الأفكار الرائجة في تلك الحقبة، حول العيش الجماعي، فالشرفات كانت قابلة للتشارك، كما الحديقة على السطح والمقهى وروضة الأطفال.



وكانت الشقق الصغيرة، تمتدّ على طابقين مع قاعات جلوس منيرة وغرف نوم منخفضة السقوف.



ويوضح غينزبورغ أن "المبنى شيّد وفق ما كان يعتبر في تلك الحقبة أسلوباً رائداً".



"تغيّر جذري"



غير أن هذا الأسلوب الاستشرافي، لم يلق استحسان السلطات في نهاية المطاف، وظلت العمارة تتداعى.



وبات "ناركومفن" الآن يضمّ استوديو لليوغا، ومقاهي، ومتجراً للملابس قديمة الطراز، وبالتالي، فقد ملامحه الأصلية إثر عملية تحديث مكثفة، ما أثار استهجان "غينزبورغ".



وقد ساعد هذا المهندس المعماري البالغ من العمر 48 عاماً، الذي يعمل تارة في موسكو، وتارة في لندن، والده على إطلاق حملة لترميم المبنى في التسعينات، لكن محاولتهما ذهبت سدى، لكنه لم يستسلم، بل ثابر في جهوده حتّى بعد وفاة والده.



وفي العام 2016، اشترت مجموعة "ليغا براف" الاستثمارية العمارة، وكلّفت غينزبورغ بترميمها بتمويل جزئي من المصرف الروسي العام "سبربنك"، وبلغت تكلّفة الورشة "ملياري روبل" "32 مليون دولار تقريباً".



ويُصرح غينزبورغ "استغرق الأمر 30 سنة لبلوغ هذه المرحلة، واليوم أفي بالواجب تكريماً لوالدي أكثر منه لجدّي".



وتعكس الخرائط الجديدة مجمّع مساكن راقية مع بساتين.



ومن شأن هذه العملية أن تساعد على ترميم مبانٍ أخرى مشيّدة على الطراز البنائي، بحسب المهندس.



وقد تغيّر الوضع "تغيّراً جذرياً"، وفق ما ذكر هذا الأخير، منوهاً بزيارة رئيس بلدية موسكو "سيرغي سوبيانين" الصيف الماضي لمبنى "ناركومفن".



رواج متجدد



كانت السلطات البلدية، ترى حتّى فترة وجيزة، أنّ العمارات البنائية الطراز لا تكتسي أي قيمة تاريخية، لدرجة أنها كانت تعتبر أنه ينبغي المحافظة عليها "كمثل لما يجب تفاديه" في مجال الهندسة المعمارية.



غير أن الملامح الهندسية للأسلوب المعماري الروسي، باتت اليوم تشهد رواجاً متجدداً، حتى أنها تظهر على لافتة كأس العالم لكرة القدم.



لكنّ "ألكساندرا سيليفانوفا" مديرة مركز الفنّ الروسي الرائد المتخصص في الأسلوب المعماري السوفياتي، في العشرينات والثلاثينات، تبدي تحفظاً في هذا الشأن.



وأكدت: "لا تكفي جهود ومنقذ بأسلوب راديكالي مع "ناركومفن" لتضمن أن السلطات العامة، غيرت موقفها إزاء الإرث المعماري للقرن العشرين".



واعتمدت بلدية موسكو برنامجاً، لهدم عدة عمارات بنائية الطراز ونقل سكانها إلى مواقع أخرى.



لكن يبدو أن الجمهور الروسي، بدا يهتم بشكل متزايد بهذا الإرث المعماري، وراحت تنظّم رحلات مع مرشدين لزيارة مبنى ناركومفن.